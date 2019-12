-TURŞUCULAR KOOPERATİFLEŞİYOR ÇUBUK (A.A) - 28.11.2010 - Kendine has lezzetiyle ''Çubuk Turşusu'' adıyla ünlenen Ankara'nın Çubuk İlçesinde, turşu üretimi yapan imalathaneler, kooperatif çatısı altında güçbirliği yaparak dünyaya açılmayı hedefliyor. Çubuk'ta turşuculuk yaparak geçimlerini sağlayan üreticiler, Belediye Başkanı Lokman Özden'i makamında ziyaret etti. Üreticilerden İbrahim Kayhan, burada yaptığı konuşmada, Çubuk'ta bir sektör haline gelen turşuculuğun geçmişinin 1960'lı yıllara dayandığını belirterek, bugün ilçede çok sayıda turşu imalathanesi bulunduğunu söyledi. Turşucuların şimdiye kadar bir kooperatif çatısı altında toplanamadığını ifade eden Kayhan, kooperatife destek için Başkan Özden'i ziyaret ettiklerini kaydetti. Kayhan, ilçeye bağlı Aşağı Çavundur Mahallesi'nde 170 ailenin turşuculukla uğraştığını dile getirerek, ''Çubuk'a her sezon sadece dışarıdan gelen işçi sayısı binin üzerindedir. Böylesi önemli bir sektörün bugüne kadar birlik oluşturamaması eksiklikti. Ben 1970 yılında kooperatif kurmak istedim ancak arkamızda bir siyasi destek olmayınca beceremedik. Bu konuda öncülük yapan başta başkanımız sayın Lokman Özden'e ve diğer meslektaşlarımıza, üreticiler adına teşekkür ediyorum'' dedi Babasından öğrendiği mesleği sürdürdüğünü anlatan Fatih Kayhan da, Çubuk'ta yıllık 1 milyon tonun üzerinde 30 çeşit turşu üretildiğini belirtti. Üretici Hasan Hüseyin Benli de, kooperatifin Aralık ayından itibaren yasal olarak faaliyetine başlayacağını kaydederek, ''İnşallah üreticilerimiz, ilçemiz ve ülkemiz için hayırlı olur. Kooperatifleşerek dünyaya açılacağız. Turşularımız İstanbul, Ankara ve sahil bölgeleri ağırlıklı olarak pazarlıyoruz. Ancak yurt dışına henüz açılamadık. Kendi imkanlarıyla gelip yurt dışına götüren müşterimiz var. Ancak yeterli değil. Yurt dışından talep çok. Bu üretim kapasiteleriyle bunu bizim karşılamamız imkansız. Kooperatifleşerek hem ürün kalitemizi daha da artıracağız hem de Çubuk turşusu yurt dışına açılacak'' dedi. Belediye Başkanı Özden ise, Çubuk'ta önemli bir sektör haline gelen turşuculuğun, böyle bir oluşuma ihtiyacı olduğunu belirterek, ''Biz belediye olarak ilçemizde yatırım yapmak isteyen herkese destek ve öncü oluruz. Yatırım yaparak ilçeye ekonomik girdi ve istihdam yaratacak her türlü projeye de sonuna kadar destek olacağız. Turşu üreticilerimizin bir araya gelerek kooperatif kurmalarını ve üretim kapasitelerini artırmalarını da destekliyoruz'' diye konuştu.