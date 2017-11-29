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TÜRSAB'ta başkanlık seçimi ertelendi

Serpil KIRKESER/ İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE  Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)'nin  bu hafta sonu yapılacak başkanlık seçimleri ertelendi

29 Kasım 2017 19:09

Serpil KIRKESER/ İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE  Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)\'nin  bu hafta sonu yapılacak başkanlık seçimleri ertelendi.
TÜRSAB yönetiminin \"Güvenliğin sağlanamayacağı\" gerekçesiyle genel kurulun ertelenmesi için başvuru yaptığı Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, bugün aldığı kararla yeni başkanın seçileceği  23\'üncü olağan genel kurulun ertelendiğini açıkladı.
Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı\'nın kararında  \"İlçe seçim kurulunun görevi seçimi yargı denetimi içinde tamamlamaktır. Genel kurulunun yerini tahsis etmek, ilgili hazırlıkları yapmak, donanımları sağlamak yönetim kurulunun yetkisindedir\" denildi.  
TÜRSAB  23. Olağan Genel Kurulu\'nun 02 - 03 Aralık\'ta  Lütfi Kırdar Kongre Merkezi\'nde yapılması planlanıyordu.

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