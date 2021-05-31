TÜRSAB: Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı 2.7 milyona geriledi

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), 2020 yılının aynı dönemine göre ilk 4 ayda turist sayısında yüzde 35’lik, 2019 yılına göre ise yüzde 68.5’lik düşüş yaşandığını açıkladı. 2019 yılında aynı dönemde 8.7 milyon yabancı ziyaretçi gelen Türkiye'de, geçtiğimiz yıl ziyaretçi sayısı 4.2 milyona, bu yıl ise 2.7 milyona geriledi.

TÜRSAB raporuna göre Türkiye, 2021 yılının ilk dört aylık döneminde en çok ziyaretçiyi 552 bin turist ile Rusya'dan aldı. Rusya'yı; İran, Ukrayna, Almanya, Bulgaristan, Irak, Azerbaycan, Özbekistan, Romanya ve Fransa izledi.

Türkiye'nin en çok ziyaretçi çeken şehirlerinden biri olan İstanbul'a 2021 yılının ilk dört aylık döneminde gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,87 oranında düşüşle 1 milyon 651 bin 32 kişi oldu. Söz konusu dönemde İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı rekor yıl olan 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 62,4 oranında gerileme gösterdi.

Türkiye'nin en önemli destinasyonlarından biri olan Antalya, 2021 yılının ilk dört aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,83 düşüş gösterdi. Bu dönemde Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı 423 bin 765 kişi oldu. 2019 yılının aynı dönemine göre ise yüzde 70,51 oranında düşüş söz konusu.

Muğla'ya ziyaret arttı

Akdeniz ve Ege Bölgesi'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Muğla, düşüş eğilimini 2021 yılının ilk dört ayında kısmen de olsa durdurmayı başardı. Bu dönemde Muğla'ya gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,65 oranında artış göstererek 5 bin 590 kişiye ulaştı. Ancak bu rakamlar Türk turizmi açısından rekor yıl olan 2019 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yaşanan kaybın boyutları çok daha net ortaya çıkıyor. Muğla'ya ilk dört ayda gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 96,49 oranında düşüş gösterdi.

Önemli pazarlarda son üç yıllık grafiklere gelince; Almanya, 2019'a göre yüzde 77, geçtiğimiz yıla göre yüzde 48, Rusya 2019'a göre yüzde 22.2 düşüş önceki yıla göre yüzde 74.1 artış, İngiltere'de ise 2019 yılına göre yüzde 90.8, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 74.3 düşüş kaydedildi. En büyük düşüş ise Suudi Arabistan'da yaşandı. 2019 Yılına göre ve önceki yıla göre gelen ziyaretçi sayısında yüzde 99 düşüş oldu.

Turist azaldı, kişi başı turizm geliri arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre; Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin turizmden elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,2 oranında azalarak, 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar seviyesine düştü.

Ziyaretçi sayısının turizm gelirine nispetle daha fazla düşmesi ve ortalama geceleme süresinin artması, ilk çeyrekte kişi başı turizm gelirinde artış yaşanmasına neden oldu. TÜİK verilerine göre; 2020 yılında kişi başı turizm geliri 727 dolar iken 2021'in ilk çeyreğinde Türkiye'nin kişi başı ortalama turizm geliri 943 dolar oldu.

Sektörde öne çıkan son gelişmelerin ele alındığı bölümde ise şu ana kadar turizmcilerin üçte ikisi sayılan 300 bin turizmci aşılandığına yer verildi. Rapora göre Avrupa Birliği (AB) “AB Dijital COVID Sertifikası” konusunda AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yürütülen müzakereler uzlaşı ile sonuçlandı, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Uzlaşıya göre AB üyesi ülkeler, sertifika yürürlüğe girdikten sonra ek test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak. Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek.

Avrupa ve Ortadoğu pazarlarında turist trafiğinin Temmuz ayı sonunda hareketlenmesi öngörülürken, önemli turizm pazarlarındaki Türkiye'ye yönelik seyahat kararları ise şöyle:

Almanya'da Türkiye 11 Nisan 2021 tarihinden bu yana yüksek riskli ülkeler arasında bulunuyor.

Rusya’nın Nisan ayında aldığı kararla 15 Nisan-1 Haziran arasında Türkiye’ye charter uçuşları askıya almasının ardından, iki ülke arasında turizm amaçlı seyahatlerin yeniden başlatılabilmesi için diplomatik temaslar devam ediyor.

İngiltere uluslararası seyahatlerde ‘trafik lambası’ sistemine geçmiş durumda.

Kırmızı ile işaretlenen Türkiye'ye tatile gelen bir İngiliz vatandaşı ülkesine dönüşte parasını kendi ödemek kaydıyla 10 gün karantina otellerinde kalmak zorunda. Bu otel konaklamasının masrafı ise 1750 sterlin tutuyor.