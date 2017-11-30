TÜRSAB seçimi bakanlık kararını bekliyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği\'nin (TÜRSAB) 2-3 Aralık tarihlerindeki olağan genel kuruluyla ilgili konuşan başkan adayı Firuz Bağlıkaya, “Bakanlık, \'Yapın\' derse yapılacak, \'Yapılmasın\' derse de yetkiyi kendisi alıp, maksimum 8 hafta içerisinde kongrenin yapılmasını sağlayacak\" dedi.

TÜRSAB\'ın 23\'üncü Olağan Genel Kurulu\'nun ilk toplantısı, 26 Kasım Pazar günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu\'nda yapıldı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kongre, aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın 2-3 Aralık Pazar gününe ertelendi. TÜRSAB\'ın 3 Aralık\'ta yapılması planlanan seçimi için TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, DETUR CEO\'su Firuz Bağlıkaya ve Hasan Erdem aday olduklarını bildirdi. Ancak, seçime günler kala TÜRSAB Başkanı Ulusoy, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ardından TÜRSAB yönetimi, önce seçimin ertelenmesine, ardından iptaline yönelik karar verdi.

Gelişmeler üzerine TÜRSAB seçimlerinin yapılıp, yapılmayacağına yönelik belirsizlik ortaya çıktı. Türk turizminin en önemli sivil toplum örgütlerinden biri olan TÜRSAB\'ın 5 bine yakın üyesi, \'3 Aralık günü seçim yapılacak mı, yapılmayacak mı?\' sorusunun yanıtını aramaya başladı. Bbaşkan adayı Firuz Bağlıkaya, bu konuda şöyle dedi:

\"Yönetim kurulu tarafından seçim kararı alındı, seçim süreci başladı. İlk seçimin de yasa gereği kasım ayında yapılması gerekiyordu. 26 Kasım olarak gün belirlendi, kongre toplandı ve çoğunluk sağlanamadığı için kongre tarihi, 2-3 Aralık\'a ertelendi. Seçim süreci normal devam ederken, TÜRSAB yönetim kurulu, bir karar veriyor. \'Çok kaotik, çok sıkıntılı durumlar var. Çok gergin bir kongre olacak. Dolayısıyla güvenlik sağlanamayabilir, erteleyelim bunu\' diyor. Tabi biz, buna şiddetle itiraz ettik. Neden? Bir turizmci gözüyle itiraz ettik.\"

\"GEREKÇESİ ÇOK CAN YAKICI\"

Kongrenin bugün ya da 3 gün sonra olmasının çok önemli olmadığını belirten Bağlıkaya, gösterilen gerekçeyi \"Çok can yakıcı\" olarak nitelendirirken, \"TÜRSAB; dünyaya Türkiye\'nin güvenli olduğunu anlatmakla sorumlu, yükümlü bir yer; görevi bu. O, diyor ki \'İstanbul\'da güvenlik sağlanamayacağı için kongreyi ertelememiz lazım\'. Dolayısıyla bu kabul edilemez duruma. İtiraz ettik. Ondan sonra baktılar ki bundan bir şey çıkmayacak, Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu\'na müracaat ederek, \'Seçimi yapmıyoruz, yapamıyoruz, kongre salonu yok, meşgul\' dediler. Halbuki kongre salonu da yönetim kurulu başkanının. Dolayısıyla \'Yapamıyoruz\' dediler\" dedi.

KARARI BAKANLIK VERECEK

Sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin konuşan Bağlıkaya, yasa uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın ya \"Bu cumartesi-pazar kongreyi yapın\" diye talimat vermesi gerektiğini ya da yine bakanlığın yasa gereği 3 kişilik seçim heyeti atayıp, 8 hafta içinde de bu heyetin seçimi gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi. TÜRSAB\'ın tarihinde ilk defa yönetim kurulu tarafından seçim yapılamaz hale getirildiğini dile getiren Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile bir görüşmeleri olacağını belirtti. Bağlıkaya, “Bakanlığımızın sağduyulu bir karar vermesini bekliyoruz. Kendi kongresini bile yapamaz vaziyette bir kitleden 60-70 milyar dolarlık gelir beklemenin de çok hakkaniyetli bir şey olmadığını düşünüyorum. Bizi böyle aciz gösteren görüntüden kurtulmamız gerekiyor acilen\" diye konuştu.

4 BİN 92 ÜYE, KARARI BEKLİYOR

Seçimin 3 ya da 4 hafta sonra yapılmasında bir sıkıntı olmadığına dikkat çeken Bağlıkaya, şöyle devam etti:

\"Nedenini anlamış değiliz; çünkü bugün seçimi yapamayanın 3 hafta sonra nasıl yapacağını merak ediyoruz veya 4 hafta sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı\'mızdan gelecek açıklamayı bekliyoruz. 5 bine yakın acente de bekliyor. Hazirun, kilitlendi. Oy kullanacak kişi sayısı, 4 bin 902. Bu 4 bin 902 acente, hafta sonu programını ona göre yaptı. İstanbul\'a otel, uçak rezervasyonları yaptı. Aslında \'Kaos olur; biz, bu kongreyi erteleyelim\' diyen makamın kendisi, kaos yarattı. Birebir TÜRSAB olağanüstü hal ilan etti, kendi derneğinde. Bekliyoruz, bakalım devlet, bu keyfi uygulamaya ne kadar müsaade edecek? Bakanlık, \'Yapın\' derse yapılacak, \'Yapılmasın\' derse de yetkiyi kendisi alıp, maksimum 8 hafta içerisinde kongrenin yapılmasını sağlayacak.\"

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