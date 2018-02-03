TÜRSAB Genel Başkanı Ulusoy: 2018'den umutluyum

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Başkanı Başaran Ulusoy, şubat ayının sonunda gerçekleşecek genel kurulda aday olmayacağını açıklamasının ardından, veda ziyareti kapsamında Muğla\'nın Bodrum ilçesine geldi. Ulusoy, \"Turizm değerlendirmesinde de bir hadise olmazsa, Türkiye 2015 yılını yakalamak için bir gayret sarf edecektir. 2018\'den umutluyum, iç turizmde ve incoming\'de\" dedi.

TÜRSAB Genel Başkanlığı görevini yaklaşık 20 yıldır sürdüren Başaran Ulusoy, şubat ayı sonunda gerçekleşecek 23. Olağan Genel Kurul\'da aday olmayacağını açıklamasının ardından başlattığı veda ziyaretleri kapsamında Bodrum\'a geldi, üyeleriyle buluştu. Ulusoy, TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu tarafından Marina Yat Kulüp\'te düzenlenen kahvaltılı toplantıda, veda konuşması yaptı. Görev süresince yaptığı çalışmalarla ilgili değerlendirme yapan Ulusoy, yatırımcıların, otelcilerin ve acentecilerin bir çatı altında toplaması fikrine karşı verdiği mücadeleyi anlattı, şunları söyledi:

\"TÜRSAB\'ı teslim etmedim. Eğer istiyorsanız siz edin. Bu genel kurul, varoluş kongresidir. Bugüne kadar kongreleri sürükledik, beraberce hareket ettik. Bodrum\'un tanıtımına, bölge teşkilatına elimizden geldiği kadar destek verdik. Ama, çatıya müsaade etmedik. 2.5 tane tur operatörüne, burayı teslim etmedik. Çünkü siz, burayı bizlere, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği\'ni geliştirelim diye teslim ettiniz\" dedi.

2018 TURİZMİNDEN UMUTLU

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ulusoy, 2018 turizminden umutlu olduğunu belirterek, \"Ortadoğu ülkeleri sakinlerinin, gelebileceği en rahat ülke Türkiye. Yaşam bakımından, aile yapıları bakımından, yemek mekânları, inançları bakımından Türkiye bu avantajını iyi kullanmalı. Ortadoğu\'dan Bodrum\'a, Marmaris\'e, Fethiye ve dolayısıyla Dalaman\'a diğer uçuşların yapılması ve charter uçuşların yapılması hatta ve hatta tarifeli uçuşların konulması lazım. Turizm değerlendirmesinde de bir hadise olmazsa, Türkiye 2015 yılını yakalamak için bir gayret sarf edecektir. 2018\'den umutluyum, iç turizmde ve incoming\'de\" dedi.

Başaran Ulusoy, TÜRSAB Genel Başkanlığı adaylığı ile ilgili olarak da istikrarlı ve tecrübeyi ortaya koyacak bir adayın mutlaka ortaya çıkacağını söyledi.

Zeytin Dalı Harekâtı\'na da değinen Ulusoy, \"Mehmetçiğimiz orada, bizim için mücadele ediyorlar. Vazifelerinde başarılar diliyorum. Hepsinin sağ geri dönmesini arzu ediyorum. Artık etrafında ateş çemberi olan Türkiye\'nin komşularının dert değil, zevk vermesi lazım. Güvenliğimiz için oradayız. Kilis\'e atılan, Reyhanlı\'ya atılan roketlerin acısını yaşıyoruz. Türkiye bunu hak etmiyor. Müttefiklerimiz adam gibi hareket etsin. Turizme olumsuz bir katkı olmaz, o sürece kadar tamamlanmış olur\" ifadelerini kullandı.

Ulusoy, üyelerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildikten sonra, Bodrum\'dan ayrılarak, Milas\'a hareket etti.



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