TÜRSAB Diyarbakır Başkanı Akyıl: 1.5 milyon turist bekliyoruz

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Diyarbakır Bölge Başkanı Mehmet Akyıl, kentteki turizm sektörünün yaşadığı sorunları, beklentilerini ve hedeflerini değerlendirdi. Akyıl, 2015 yılında kentin 500 bin turist ağırladığını, turizm çalışmasına kaldıkları yerden devam etmek istediklerini söyledi.

Diyarbakır’da 2004 yılından bu yana turizm sektöründe yer alan Mehmet Akyıl, şunları söyledi:

“Talep olduğu kadar arz oluşur. Diyarbakır’da özellikle otellerle ilgili ciddi sıkıntılarımız vardı. Yeni oteller açıldı ve bir kısmının inşaatı da devam ediyor. Yatak kapasitemiz yaklaşık 4 bin civarında. Yıllık 1.5 milyon turist potansiyeli için bu rakam yeterli değil. 2014’te 500 bin, geçen yıl da 100 bin civarında yerli ve yabancı turist geldi. Asıl hedefimiz 2017 yılı ve sonrası için bir milyon ve üstündedir.”

“Hedef kaliteli hizmet”

TÜRSAB’ın kaliteli hizmet vermeyi hedef edinen bir birlik olduğunu ifade eden Akyıl, Diyarbakır’da 110 acentenin faaliyette olduğunu kaydetti. 20015 yılında Diyarbakır Sur ve Hevsel Bahçeleri’nin UNESCO’ya alınması ve barış ortamı nedeniyle oluşan turizme dair beklentilerine ve çalışmalarına kaldıkları yerden devam ettiklerini vurgulayan Akyıl, ikinci bir barış süreci istediklerini söyledi.

Akyıl, “Son aylarda tamamen olmazsa da huzur ortamı oluştu ve turistler gelmeye başladı. İkinci bir barış süreci daha istiyoruz. Bu barış süreciyle beraber 2015 yılında kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam etmek istiyoruz. Hiç kimsenin inanamayacağı bir şekilde bir turist akının yaşanacağına inanıyoruz. Çünkü kentimizin tarihi mirasının varlığı açıktır” diye konuştu.