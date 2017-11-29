 TÜRSAB BAŞKANLIK SEÇİMİNE ERTELEME KARARI 

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)\'nin bu hafta sonu yapılacak başkanlık seçimleri ertelendi.

TÜRSAB yönetiminin \"Güvenliğin sağlanamayacağı\" gerekçesiyle genel kurulun ertelenmesi için başvuru yaptığı Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, bugün aldığı kararla yeni başkanın seçileceği 23\'üncü olağan genel kurulun ertelendiğini açıkladı.

Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı\'nın kararında \"İlçe seçim kurulunun görevi seçimi yargı denetimi içinde tamamlamaktır. Genel kurulunun yerini tahsis etmek, ilgili hazırlıkları yapmak, donanımları sağlamak yönetim kurulunun yetkisindedir\" denildi.

TÜRSAB 23. Olağan Genel Kurulu\'nun 02 - 03 Aralık\'ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi\'nde yapılması planlanıyordu.



