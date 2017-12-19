TÜRSAB Başkanı Ulusoy: Türkiye kaşınacak değil okşanacak bir ülkedir

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, “Kimse bizi kaşımasın. Türkiye kaşınacak bir ülke değil. Türkiye okşanacak bir ülkedir. İçeride ve dışarıda bizi kaşımaya çalışanlar var. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Biz vize konulacak bir ülke değiliz. Bir gün gelecek, bize vize koyanlara biz vize koyacağız” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, TÜRSAB ve Hürriyet gazetesi tarafından bir otelde düzenlenen ‘Kayseri'yi Keşfet’ programının kapanış toplantısında konuşan Ulusoy, Kayseri'nin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu ve Anadolu'nun ‘dünyanın en büyük kütüphanesi’ konumunda bulunduğunu söyledi.

Anadolu'nun önemli kişileri yetiştirdiğine dikkati çeken Ulusoy, şunları kaydetti:

"Bu topraklar, kadim topraklar. Bu topraklar, açık hava müzesi ve dünyanın en büyük arşivi. Anadolu'nun değerini iyi bilmek gerekir. Türkiye, kaşınacak bir ülke değil. Türkiye, okşanacak bir ülkedir. İçeride ve dışarıda bizi kaşımaya çalışanlar var. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. İşte bu toplantı da buna yön verecek, birbirine bağdaştıracak, bağlayacak. Kimse bizi kaşımasın. Biz, okşanacak bir ülkeyiz.

"Bir gün gelecek bize vize koyanlara biz vize koyacağız"



Biz vize konulacak bir ülke değiliz. Bir gün gelecek, bize vize koyanlara biz vize koyacağız."

Bine yakın Alman seyahat acentesinin nisan ayında Türkiye'ye geleceğini hatırlatan TÜRSAB Başkanı Ulusoy, Antalya'da Türkiye'nin tanıtımını en iyi şekilde yapmaya çalışacaklarını ifade etti.

15 Temmuz darbe girişiminin ülkeye verdiği zarardan da bahseden Başaran Ulusoy, şöyle konuştu:

"Biz artık dışa açılıyoruz. Türkiye artık kapalı bir ülke değil. Türkiye demokrasiyi seven, bunu 15 Temmuz'da gösteren, Allah bir daha böyle bir kötü olayları yaşatmasın, en fazla zararı da biz ödedik. Yıllardır biriktirdiğimiz, mücadele ettiğimiz ve tanıtmaya çalıştığımız ülkemizin imajına en büyük zararı bunlar verdi. Bunları Allah'a havale ediyorum. Türkiye güçlü, kuvvetli ve birbirine sarılan bir ülke olduğunu bir kez daha göstermiştir."