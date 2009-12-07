TÜRSAB Başkanı, Ulusoy oldu

T24 - Bir önceki döneme göre 600’e yakın daha fazla üyenin oy kullandığı seçimlerde Ulu

soy, Ilos Travel’ın sahibi Serhad Uslan ve Baracuda Tours’un sahibi Cem Polatoğlu’yla yarıştı.





Türkİye Seyahat Acentaları Birliği’nde (TÜRSAB) başkanlık seçimi heyecanı mevcut başkan Başaran Ulusoy’un yeniden seçilmesiyle son buldu.

Bu yıl karşısına daha önce beraber çalıştığı bir aday da olmak üzere iki kişinin çıktığı Başaran Ulusoy, başkanlık görevine iki yıllığına yeniden seçildi. Böylece 10 yıldır TÜRSAB Başkanlığı koltuğunda oturan Ulusoy, 2 yıl daha bu görevi sürdürecek.

TÜRSAB 19.Olağan Genel Kurul toplantısında seçim heyecanı yaşandı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen ve dün iki gün süren maraton sonucunda acentalar yine ’Başkan Başaran Ulusoy’ dedi.



Ezici çoğunlukla aldı

Bu yıl karşısına çıkan Ilos Travel’ın sahibi Serhad Uslan ile Baracuda Tours’un sahibi Cem Polatoğlu’nun başkanlık adayı olarak çıktığı Başaran Ulusoy, ezici çoğunlukla bir dönem daha başkanlık yapmak için üyelerden oyları topladı. Bu yıl bir önceki dönemin aksine oy kullanmak için imza veren acentaların çokluğu dikkat çekerken Başaran Ulusoy, bir dönem daha aday olmasını ’Yapacak işlerimiz var, bunların yarım kalmaması gerekiyor’ şeklinde açıklamıştı.

4 bine yakın seyahat acentasını çatısı altına toplayan TÜRSAB’da bu yıl üyelerin yüzde 30’unun oy kullanması beklenirken bu sayı beklenenin üzerine çıktı, yaklaşık 2 bine yakın üyenin oy kullanmak için imza verdiği öğrenildi.