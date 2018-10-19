TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Hedef 40 milyon turist, 32 milyar dolar döviz girdisi

Cansel ORUÇ- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, \"2016\'dan sonraki süreçte turizm sektörü hızla toparlandı. 2018\'de de hem gelen kişi sayısında hem de gelirde tarihi bir rekor bekliyoruz. Hedef 40 milyon turist, 32 milyar dolar da döviz girdisi\" dedi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, Network Fuarcılık ile Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi\'nce Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve turizme yönelik sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla düzenlenen \'3\'üncü Bursa Turizm Zirvesi\'ne katıldı. DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Bağlıkaya, turizmde 2018 yılında rekor beklediklerini söyledi. Bağlıkaya, \"2016\'dan sonraki süreçte turizm sektörü hızla toparlandı. Devlet desteklerinin çok büyük katkısı oldu. Çok hızlı bir toparlanma sürecine girdik. 2017\'de toparlandı, diyebiliriz. 2018\'de de hem toplam kişi sayısında hem de gelirde tarihi bir rekor bekliyoruz. Bu seneyi böyle kapatacağız. Rakam vermek gerekirse hedef; 40 milyon turist, 32 milyar dolar da döviz girdisi bekliyoruz. Önümüzdeki sene için çalışmalara da başladık. İnşallah, bu rekorlar önümüzdeki sene de artarak, devam edecek\" diye konuştu.

\'ÇÖZÜM ÜRETMEYEN YASA\'

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, 1972 yılından bu yana yürürlükte olan \'Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu\'nun çözüm üretmeyen yasa olduğunu savundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yeni düzenleme yapılması için yoğun çalıştıklarını kaydeden Bağlıkaya, \"Yasayı bir internet portalı üzerinden tüm üyelerimize de açık olarak tartışmaya açtık. Yıl sonuna kadar hazırlamış olacağız, diye düşünüyoruz. 1972 yılından beridir var olan bir yasa, arada ufak tefek değişiklikler oldu. Şu anda yeni dünya ile hiçbir uyumu olmayan, dijital pazarlamadan ve dijital dünyadan uzak, çözüm üretmeyen bir yasaya sahibiz. Son derece modern, yalnız kendi ülkemizde değil; turizmden önemli gelir elde eden tüm ülkelere örnek olacak bir yasa çalışmasının içerisindeyiz\" dedi.



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