TÜRSAB başkan adayı ve destekçilerinden kongre protestosu

Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı\'nın \"Genel kurul güvenliğinin sağlanamayacağı\" gerekçesiyle iptal edilmesi \"Güçlü TÜRSAB Platformu\" başkan adayı Hasan Erdem ve destekçileri tarafından protesto edildi. Bugün ve yarın yapılması planlanan genel kurul toplantısı için İstanbul\'a gelen TÜRSAB üyeleri, toplantının ertelenmesi nedeniyle genel kurulun yapılacağı Lütfi Kırdar Sergi ve Toplantı Sarayı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan \"Güçlü TÜRSAB Platformu\" başkan adayı Hasan Erdem, \"2-3 Aralık 2017 tarihinde yapılması gereken TÜRSAB 23.Olağan Genel Kurulu, hepimizin bildiği gibi sudan bahanelerle, sebepsiz, mesnetsiz ve yetkisiz bir şekilde mevcut başkan ve yönetim kurulu tarafından maalesef ertelenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir. 1618 sayılı meslek kanunumuz, yönetim kurulumuza 2 yılda bir Kasım ayında genel kurul yapma yükümlülüğü vermiştir. Mevcut yönetim yasal süresinde genel kurul çağrısı yaparak, genel kurul sürecini başlatmıştır. 5 bine yakın delegenin oy kullanacağı genel kurulumuzda Sayın Başaran Ulusoy ve ekibi, seçimi kaybedeceğini anladığından yetkisiz bir şekilde genel kurulu erteleme kararı almıştır. Gerekçe olarak da \"Genel kurul güvenliğini sağlayamayacağını\" ileri sürmüş, komik bulduğumuz bu gerekçeyle, TÜRSAB mevcut yönetimi mülki amirlerimizi töhmet altında bırakmıştır. Bugün 45 yıllık TÜRSAB tarihine \'Kara Gün\' olarak geçecektir. Biz burada, mevcut başkan ve yönetim kurulunu ferdi, keyfi, pervasız ve kanun tanımaz bir anlayışla sergiledikleri bu tutum ve davranışlarından dolayı tüm meslektaşlarımız adına şiddetle kınıyoruz. Bir daha bu gibi günlerin yaşanmamasını Yüce Allah\'tan diliyoruz. Yapılacak olan genel kurulda bu haksız uygulamalara bizi maruz bırakan, haklarımızı ihlal eden mevcut başkan ve yönetim kurulundan da hesap soracağız. Genel kurulda, onları tarihin karanlığına gömeceğiz\" diye konuştu.

\"SANDIK BİR AN ÖNCE ÖNÜMÜZE GETİRİLMELİ\"

Mevcut yönetimin istifa etmesi gerektiğini ileri süren Hasan Erdem, \"Kendi seçimini dahi yapmaktan kaçınan aciz olan bu anlayışın, bu yönetimin artık görevini bırakması ve istifa etmesi gerekiyor. Önümüzdeki kongrenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir an önce tarihinin belirlenmesini, sandığın önümüze getirilmesini ve demokratik haklarımızın iade edilmesini istiyoruz\" dedi.

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