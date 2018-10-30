TÜROFED Başkanı Ayık: Açık tesis sayısında bu yıl ciddi artış bekliyoruz

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2018 turizm sezonundaki yükselişin kış sezonunda da devam edeceğini belirterek, \"Kıyı bölgelerinde geçen yıllarla kıyaslandığında açık tesis sayısında bu yıl ciddi artış bekliyoruz\" dedi.

2018 yılı turizmcilerin yüzünü güldürürk, yaz sezonunun son günlerinde sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Kış sezonunda kapanmayacak otel sayısında artış beklendiğini belirten TÜROFED Başkanı Osman Ayık, önümüzdeki aylar için rezervasyonların devam ettiğini söyledi. Başkan Ayık, \"Geçmişte olduğu gibi tekrar uzun sezon dönemlerini yaşamak için emin adımlarla turizmde ilerlemeye devam ediyoruz\" dedi.

\'RUSYA FEDERASYONU\'NDA REKOR YILIMIZ\'

TÜROFED Başkanı Ayık, \"2018 genel değerlendirmesini yaparken biz şunu görebiliyoruz, çok net bir şekilde rakamlara yansımasını da görüyoruz. Tüm kaynak pazarlarda Türkiye\'ye ilgi anlamında ciddi geri dönüş var. Bizim için önemli iki ana kaynak pazarımız var. Biri Rusya Federasyonu, diğeri de Orta Avrupa\'nın lider ülkesi Almanya. Bu iki ülkede de bu sene ciddi rakamsal büyümeler görüyoruz. Özellikle Rusya Federasyonu\'nda bu yıl rekor yılımız. Almanya\'da ve Orta Avrupa\'nın genelinde de 2014- 2015 yıllarındaki rakam seviyelerine henüz ulaşmadık ama orada da daha alacağımız ciddi mesafeler var. Dolayısıyla bu sene tüm pazarlarda sadece yaz sezonuna dönük değil, sezon sonu ve kış dönemine dönük rezervasyonlarda da ciddi iyileşme söz konusu. Bütün bunların neticesinde aslında bizim yavaş yavaş eski günlerimize döndüğümüzün göstergesi\" dedi.

\'TESİSLERE YANSIMASI SON DERECE OLUMLU OLACAK\'

Eskiden sezon içinde 7- 8 aylık dönemler yaşandığını hatırlatan Osman Ayık, \"Şimdi bu dönemlere doğru emin adımlarla gidiyoruz gibi gözüküyor. Tabii ki bizim yapacağımız birtakım iyileştirmelerle bunu daha hızlandırmak. Otelciler ve diğer sivil toplum örgütleri olarak da bu yönde ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Kıyı bölgelerinde geçen yıllarla kıyaslandığında açık tesis sayısında bu yıl muhtemelen ciddi artışlar bekliyoruz\" diye konuştu.



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