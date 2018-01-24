TÜROFED Başkanı Ayık: 2018, 2017'den mutlaka iyi olacak

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2018 yılında erken rezervasyon rakamlarının umut verici olduğunu belirterek, \"Fevkalade bir durumla karşı karşıya kalmadığımız takdirde 2018 yılı 2017\'den mutlaka iyi olacak. 2018 yılıyla ilgili beklentimiz, çift haneli bir büyüme gerçekleştirmek\" dedi.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2016\'daki sancılı dönemin ardından Rusya ile sıkıntıların aşılması ve 2017\'de yükselişe geçen turizm sektörünün 2018 yılından beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. 2018\'in geçen yıldan daha iyi olacağını söyleyen Osman Ayık, \"2017 yılını biz Türkiye\'nin geri dönüş yılı olmasını bekliyorduk. Nitekim de aslında görüntü ve rakamlar, gerçekleşen sayılar bizim bu söylemimizi bir nevi doğruladı. Henüz resmi rakamlar açıklanmadı ama bölgelerde de çok iyi rakamlar var. Türkiye genelinde de iyi bir rakam var. Aşağı yukarı 32- 33 milyon aralığında rakamlar, misafir sayısıyla 2017 yılını kapattık\" dedi.

\'İSTANBUL BEKLEDİĞİMİZ ORANDA ARTIŞI SAĞLAYAMADI\'

Turist sayısındaki artışta başta Antalya olmak üzere kıyı bölgelerinin büyük katkısı olduğunu aktaran Osman Ayık, \"Antalya bu sene yüzde 50 üzerinde bir artış gerçekleştirdi. 10 milyon bandını tekrardan aştı. 2014\'deki 12.5 milyon civarındaki rakama yaklaştı. 2016 yılında yaklaşık Antalya\'nın rakamı 6 milyon 200 bindi. Dolayısıyla 2017 genel anlamda hem Türkiye için hem de bölgeler için iyi bir yıl oldu. 2017 yılında bizi üzen tek destinasyonumuz İstanbul. İstanbul beklediğimiz oranda artışı sağlayamadı\" diye konuştu.

\'İNGİLTERE PAZARI FEVKALADE İYİ GİDİYOR\'

Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden gelen turistlerin sayının artmasında büyük katkısı olduğuna işaret eden Osman Ayık, Avrupa\'da başta Almanya olmak üzere hala kayıpta olunan pazarlar olduğunu kaydetti. 2018 yılında bunun da pozitife dönmesini beklediklerine işaret eden Osman Ayık, şöyle dedi:

\"Şu an itibariyle bakıldığında 2018\'le ilgili erken rezervasyon rakamları bizi gerçekten umutlandırıyor. Avrupa başta olmak üzere çok ciddi erken rezervasyon akışı var. Bizim önemli kaynak pazarlarımızdan Almanya\'da basına da yansıdı sayılar umduğumuzun üstünde gidiyor. İngiltere pazarı fevkalade iyi gidiyor. Son yıllarda kayıp içerisinde olduğumuz İskandinav pazarında da ufak ufak hareketler başladı. Ama en önemli artışları muhtemelen biz Avrupa pazarında eski demir perde ülkeleri, şimdiki Avrupa Birliği ülkesi olan Polonya, Macaristan, Slovakya, Çekya, Baltıklar ve Balkan ülkelerinde çok ciddi artışlar gözleniyor şu andaki erken rezervasyonda. Bu trend bozulmadığı takdirde hem Avrupa\'da klasikleşmiş pazarlarımızda hem gelişmeye açık olan pazarlarımızda 2018 yılında önemli sayıları görmemiz mümkün olacak. Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu ile ilgili erken rezervasyonlar henüz başladı. Bizim net konuşmamızı sağlayacak veriler daha oluşmaya başlamadı. Genel itibariyle baktığımız zaman 2018 yılı bizim en iyi yılımız olan 2014\'e yaklaşan bir yıl olacak gibi gözüküyor, şu andaki trendde bir bozulma olmadığı takdirde.\"

\'BEKLENTİMİZ ÇİFT HANELİ BİR BÜYÜME\'

Talebin sağlanmasının ardından fiyatların da ona paralel iyileşme göstereceğini vurgulayan Osman Ayık, şöyle devam etti:

\"2018 yılı tamamen fiyatların geriye döndüğü, eski rakamlarına ulaştığı bir yıl olmayabilir. Ama mutlaka taleplerdeki bu canlanmanın fiyatlar üzerinde de olumlu etkisi olacaktır. Kesinlikle 2017\'den iyi bir yıl olacak, biz bunu öyle görüyoruz. Fevkalade bir durumla karşı karşıya kalmadığımız takdirde 2018 yılı 2017\'den mutlaka iyi olacak. 2018 yılıyla ilgili beklentimiz çift haneli bir büyüme gerçekleştirmek. Önemli olan budur. Tabi çift hanedeki rakamlar önemlidir. Ama biz her hâlükârda, en kötü şartlarda 2018 yılında 2017\'ye göre çift haneli bir büyümenin gerçekleşmesini bekliyoruz.\"

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