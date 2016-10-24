TÜROFED Başkan Yardımcısı: 2017 krizinin derinliği 2016’dan daha fazla olacak

Turizm sektörünün 2016 yılında ’afet yılı’ yaşadığını ortaya koyduğunu öne süren Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "Turizm bölgelerinde dış operasyon yok, ön avans yok, erken rezervasyon yok. Görünen o ki, 2017’de krizinin derinliği 2016’dan daha fazla olacak" dedi.

DHA'nın haberine göre; turistik merkezlerin yılın dokuz ayında 8.6 milyon turist kaybettiğini belirten TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir ve Kuşadası’ndan oluşan turistik merkezlerin tamamında düşüş eğiliminin sürdüğünü belirtti.



2016 yılının dokuz aylık döneminde en büyük kaybı Antalya’nın yaşadığını, onu sırasıyla İstanbul, Muğla ve İzmir’in izlediğini kaydeden İşler, "Bu rakamlar turizm sektörünün 2016 yılında resmen bir afet yaşadığını ortaya koyuyor. 2017 parlak görünmüyor" dedi.

"Teşvik ve desteğe ihtiyaç var"

Sektörün ayakta kalması, güçlenmesi için teşvik ve desteklere ihtiyaç duyulduğunu belirten İşler, hükümetten ve yerel yönetimlerden beklentilerinin karşılanmasını beklediklerini söyledi. İşler, "Turizm sektörünün en büyük gider kalemlerinden biri elektrik, diğeri de su. Haksız yere ödediğimiz kayıp kaçak bedelinin yükü zaten üstümüzde. Hükümetin elektrik bedellerinde indirim istiyoruz. Yerel yönetimlerden su tüketim bedellerinde ciddi indirim yapmasını bekliyoruz. Zira yeşil yıldızlı belgeliler dışındaki tesisler, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası’na göre hakları olan indirimi alamıyorlar" diye konuştu.

Turizmcilerin beklentileri ne?

Sektörün desteklenmesi için mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılmasını isteyen Mehmet İşler, hükümetten beklentilerini şöyle sıraladı: "Turizm sektörünün yasası yok, yasamız çıkarılmalı. İhracattan sonra ülkeye en çok döviz kazandıran sektörüz. İhracatçı sayılmamıza rağmen KDV istisnası ve iadesinden yararlanamayan sektörümüze KDV muafiyeti getirilmeli. Uygun koşullarda finansman arayışındaki sektör Eximbank’tan orta ve uzun vadeli kredi kullanabilmeli, yüzde 50 teminatla yüzde 100 kredi alabilmeli. Yatırım belgeli tesislerin süreleri uzatılmalı. İstihdamın artması, yetişmiş personelin sektör dışına çıkmaması ve hizmette kalitenin düşmemesi için vergi muafiyetleri ile SGK primlerinin kışın alınmamasını gibi yeni teşvikler getirilmeli."

"İzmir ve Ege Bölgesi destek kapsamına alınmalı"

İzmir’e 2016 yılında gelen turist sayısının yüzde 42.6 azalarak 1 milyondan 573 bine gerilediğine dikkat çeken Mehmet İşler, kan kaybeden İzmir ve Ege’nin acil eylem destek planı ve turizm istihdam destek paketleri kapsamına alınmasını istediklerini yineledi. Destek paketlerinin sektörün tamamını kapsamamasının bölgeler arasında ayrımcılığa ve haksız rekabete yol açtığını vurgulayan TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2016’da sektör afet geçirdi, ama afet teşvik ve destekleri bize gelmedi. 2017 daha kötü gözüküyor. Antalya ve Muğla’ya sağlanan desteklerin İzmir ve Egeli turizmcilere de sağlanmasını ısrarla talep ediyoruz. İzmir’in sadece tarifesiz uçak desteğinden yararlanması büyük haksızlık, tarifeli seferlerden İzmir de destek almalı. İzmir’e turist tarifeli uçuşlarla geliyor. A sınıfı acentelere verilen 6 bin dolarlık uçak desteğinden İzmir’e yapılan tarifeli seferler de yararlandırılmalı. Bu konuyu milletvekillerimize, Sayın Bakan’a ilettik. Hiç olmazsa 2017’de bu destekleri görmeyi ve bu durumun düzeltilmesini bekliyoruz."