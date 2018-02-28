TÜROB/Bayındır: Ocak'ta otel dolulukları yüzde 28.6 arttı

İstanbul, 28 Şubat (DHA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Türkiye\'nin Ocak 2018 otel doluluklarının yüzde 28.6 artarak yüzde 60.6 olduğunu açıkladı.

TÜROB Başkanı Bayındır, veri ve analiz şirketi STR\'nin TÜROB için hazırladığı Ocak 2018 Ülke Performans Raporu’na göre,Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında en yüksek artış oranını yakaladığını söyledi.

Turizm sektörü Geleneksel Buluşması’nda konuşan Bayındır, Ocak 2018’de ortalama günlük satılan oda bedelinin, 2017\'ye göre yüzde 10.4 arttığını söyleyen Bayındır. toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise yıllık yüzde 42.1 artış görüldüğünü belirtti.

Buna göre, İstanbul’da otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43.5 artarak yüzde 65.2 olarak gerçekleşti.

Avrupa’da Ocak 2018’de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon yüzde 43.5’lik artış ile İstanbul oldu.

İstanbul’da ortalama günlük satılan oda bedeli 2017\'ye göre yüzde 11.5 arttı.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşına elde edilen gelirler ise geçen yıla göre yüzde 59.9 bir arttı.

Türkiye ortalaması ve İstanbul’da fiyatlar yükselirken, Antalya’da oda fiyatları düştü.

Antalya’da Ocak 2017’de bu oran yüzde 50 olan ortalama doluluk Ocak 2018 yüzde 9.3 artışla yüzde 54.6 oldu.

Ortalama günlük satılan oda bedeli ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 geriledi.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise geçen yıla göre yüzde 6.4 bir arttı.

Konuşmasında 2018 yılı için özellikle ana turizm pazarlarından olumlu işaretler geldiğini belirten Bayındır, şunları söyledi:

\"2017 yılında ülkemize gelen 32.4 milyon yabancı ziyaretçi, sektörümüz açısından mutluluk verici olsa da sorunlarımızın çözülmeye başladığı anlamına gelmiyor.

\"Kaç kişinin gelip gittiğinden çok, ne kadar gelirin elde kaldığı önemlidir. Bulutlar dağıldı ama güneş henüz hâlâ içimizi ısıtmıyor.

\"Her şeye rağmen 2018 yılında ana pazarlarımızda umut veren gelişmeler olduğunu görüyoruz.

\"Hollanda ve İspanya\'da 2018 yılı başında katıldığımız fuarlarda, Avrupa pazarı için olumlu sinyaller aldık.

\"Gelecek hafta Berlin Fuarı’nda Almanya ile ilgili beklentileri de göreceğiz; ancak, bu pazarla ilgili ön rezervasyonlar da olumlu görünüyor.

\"Bu yıl Avrupa pazarlarımızda kısmi olarak iyileşme bekliyoruz. Son iki yılda oldukça ivme kazanan İran, 2018 yılında da temel kaynak pazarlarımız arasında yer alacak.

\"Avrupa, Ortadoğu ve İran pazarlarının yanı sıra, TÜROB olarak özellikle Asya, Güney Amerika ve Balkanlar bu yıl ağırlık vereceğimiz pazarlar olacak.

\"Ne kadar çok ülkeye, ne kadar çok kıtaya, ne kadar çok insana, aynı çeşitlilikteki ürün ile ulaşabilirsek, dalgalanmalardan olumsuz etkilenmemiz o kadar az olur.

\"Türkiye’nin mutlaka Hindistan, Çin ve diğer Uzakdoğu ülkelerine açılması lazım.\" (Fotoğraflı)