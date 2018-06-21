TÜROB: Atatürk Havalimanı da faaliyetlerini sürdürsün

İstanbul, 21 Haziran (DHA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), bölgedeki otel işletmecilerinin, üçüncü havalimanı açıldıktan sonra, Atatürk Havalimanı\'nın da faaliyetlerinin sürdürülmesini istediklerine dikkat çekerek, \"50 bine yakın kişinin çalıştığı bölgede 4 milyar dolarlık yatırımın atıl kalacağı\" uyarısı yaptı.

TÜROB\'dan yapılan açıklamada, \"Atatürk Havalimanı’nın 29 Ekim\'de kapatılacak olması, bölgedeki otellerde ‘atıl kalma’ endişesi oluşturdu\" denildi ve bölgedeki 62 otelin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda bu konunun masaya yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada, \"Müşterilerinin yarıya yakınını havalimanına yakınlığı sayesine sağlayan otellerin yetkilileri, Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasının yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırımı barındıran, ekonomiye 500 milyon Euro katkı sağlayan ve 50 bine yakın kişinin çalıştığı bölge otelleri için kriz anlamına geleceğini belirtiyor\" denildi.

Konuyla ilgili konuşan TÜROB Başkanı Timur Bayındır da, bölge otellerinin ülke ekonomisine yan gelirleriyle beraber yıllık 500 milyon euronun üzerinde katma değer sağladığına dikkat çekerek, \"Dünyanın diğer metropol şehirleri ve özellikle Atatürk Havalimanı’nın eşsiz konumu dikkate alınarak havalimanının normal faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini savunuyoruz\" dedi ve ekledi:

\"Üçüncü havalimanının gerekliliği, İstanbul ve dolayısıyla Türkiye’ye katkıları noktasında hiç bir şüphemiz yok.

\"Bu dev yatırım Türkiye’ye yakışır niteliktedir; ancak, İstanbul gibi bir metropole üç havaalanı çok değil; İstanbul üç havalimanıyla devam edebilir.

\"Londra’da altı havaalanı var; hepsi de faal. Moskova’da da 6 tane var; orada da hepsi faal.\"

Atatürk Havalimanı’nı faaliyetlerine devam etmesi olanağı bulunmuyorsa, havalimanı terminallerinin yeniden düzenlenerek ‘Fuar ve Kongre Merkezi’ olarak değerlendirilmesinin bölgenin mevcut gelişmiş altyapısı ve ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını vurgulayan Bayındır, \"Bölgede bundan sonra otel yerine iş merkezi projelerine ağırlık verileceğini bekliyoruz. Atatürk Havalimanı bölgesinde tekno parklar, spor alanları, tematik parklar, konser alanları, eğlence merkezleri gibi cazibe ve çekim merkezler oluşturulmalıdır. Havaalanı bölgesinin şehir parkıyla birlikte fuar alanı olarak değerlendirilmesi bölgeye uluslararası bir nitelik kazandıracaktır\" dedi.

TÜROB olarak öteden beri yapılacak yatırımlarda doğru fizibilite yapılmasının önemini vurduladıklarını işaret eden Bayındır, açıklamasını şöyle sürdürdü:

\"Antalya, İstanbul, Aydın ve Muğla’da yıpranma sürecine giren birçok otel bulunduğu göz önüne alınarak bu illerimize verilecek teşvik belgelerinde yeni yatırımlar yerine daha çok mevcut yatırımların modernizasyonu ve renovasyonu yönünde düzenleme yapılması gerekliliğini savunduk.

\"Basın Ekspres–Atatürk Havalimanı bölgesi 2012-2015 döneminde art arda hayata geçirilen otel projelerine sahne oldu.

\"Bu yatırımların toplam yatırım değeri 4 milyar doları aşıyor. Elbette ki, sektör olarak biraz da özeleştiri yapmamız lazım.

\"Bazı fizibilite hataları da yapılarak bölgede çok fazla otel, çok hızlı bir sürede yapıldı; ama, yapıldı bir kere.

\"Şimdi bu yatırımların boşa gitmemesi için çözüm bulmamız gerekiyor. Bölgedeki otellerin çoğunun adında Airport kelimesinin olduğuna dikkat çekmek isterim.

\"Atatürk Havalimanı üç ay sonra kapandığında bölgedeki otellerin boş kalma riski var. Bu arada ne yazık ki bölgede yeni otel projelerinin de artarak devam ettiğini görüyoruz.\"

Bölge otellerinden veriler:

Bölgedeki otel sayısı (Bağcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Esenler, Küçükçekmece): 62

Bölgedeki toplam oda sayısı: 13,233

Toplam yatak sayısı: 27,000

Bölge otellerinin 2017 yılı ortalama doluluk oranı: Yüzde 62,5

Bölge otellerinin 2018 yılı ortalama doluluk oranı: Yüzde 80

2017 yılı konaklama geliri: 230.4 milyon euro

2018 yılı konaklama geliri (yıl sonu beklenti): 291.2 milyon euro

Yan gelirleriyle sağladığı yıllık katma değer: 500 milyon euro

Sağlanan istihdam: Çarpan etkisiyle yaklaşık 50 bin kişi (Fotoğraflı)