Turnuvayı Clijsters kazandı,Serena çıldırdı

Aile kurmak ve çocuk sahibi olmak için tenise iki yıldan fazla ara veren Kim Clijsters'ın bayanlar tek grand slam şampiyonu oldu.

Serena Williams, maç puanında hakeme hakaret ettiği için ceza puanı alınca sezonun son grand slam turnuvasında finale yükselen taraf Kim Clijsters oldu.

İlk setin sonunda raketini fırlattığı için uyarı alan Williams, ikinci sette 6-5 gerideyken servis attığı oyunda ayak hatası yaptı ve 15-40 geriye düştü.







Serana Williams'ın terk ettiği karşılaşmadan görüntüler VİDEO





Çizgi hakeminin ayak hatası kararı üzerine çılgına dönen 2 numaralı seribaşı, 'i will kill you'(Seni öldüreceğim.)diye hakemin üstüne yürüyerek sportmenlik dışı davranıştan bir uyarı daha alınca otomatik olarak ceza puanı geldi ve Clijsters 6-4, 7-5'lik setlerle finale yükseldi.

İki yıl aradan sonra tenise dönen Clijsters finalde 9 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ile karşılaşacak. Wozniacki yarı finalde Belçikalı Yanina Wickmayer'i 6-3, 6-3'lük setlerle saf dışı bıraktı.

Yağmur nedeniyle neredeyse iki günlük gecikmeden sonra başlayan Clijsters-Williams yarı finalinde Belçikalı tenisçi 10. oyunda servis kırarak ilk seti aldı.

Tenise döndükten sonra sadece üçüncü turnuvasını oynayan 26 yaşındaki Clijsters sansanyonel bir başarıya doğru ilerlerken, Flushing Meadows'un son şampiyonu Serena'nın üzerindeki baskı da iyice arttı.

İlk setin sonunda raketini kırdığı için uyarı alan ABD'li tenisçi, maçta kalmaya çalıştığı 6-5 gerideyken bir kez daha parladı. Maçı kaybetmeye sadece iki puan uzaklıkta olan Williams, ikinci servisinde aleyhine çalınan ayak hatasıyla 15-40 geriye düştü.

Çizgi hakemine kızgınlığını jestleri ve mimikleriyle gösteren Williams, bir şeyler söylemeyi de ihmal etmedi. Bunun üzerine çizgi hakemi baş hakeme giderek durumu aktardı, bu sırada Williams'ın, "seni öldüreceğimi söylemedim. Ciddi misin?" dediği duyuldu.

US Open hakemi Brian Earley ve grand slam süpervizörü Donna Kelso da korta girip olaya dahil olurken, ceza puanı alan Williams, durumu kavrayamamış görünen Clijsters'ın yanına giderek rakibinin elini sıktı ve 'maçı tamamlamadan soyunma odasına gitti.

Williams, maçtan sonra yaptığı açıklamada, çizgi hakemine ne söylediğini hatırlamadığını belirterek, "bana puan cezası verdiler ve bu ne yazık ki maç puanına denk geldi. Yıl boyunca hiç ayak hatası çalınmadı ama ne hikmetse bu turnuvada birdenbire aleyhime ayak hatası vermeye başladılar. Hiç ayak hatası yapmadığımı söylemiyorum ama eskiden nasılsa şimdi de öyle. Hayatımda hiç kavga etmedim, (çizgi hakemi) neden tehdit edildiğini hissetti anlamıyorum. Olanlardan hiç mutlu değilim" dedi.

Maçın bitiş şekli yüzünden büyük başarısına sevinemediği gözlenen Clijsters ise, "maça konsantre olmaya çalışıyordum ve yüzüm diğer tarafa dönüktü, sonra Serena'nın hakemle konuştuğunu gördüm. Söylenenleri duymak için çok uzaktaydım, bu yüzden bir yorum yapmam mümkün değil" diye konuştu.

Tenis tarihinde wildcard ile girdiği bir grand slam turnuvasında finaline yükselen ilk isim olan Clijsters, ABD Açık'ta 2005 yılında şampiyonluğa ulaşmıştı.