-Turnuvaya 4. tur maçlarıyla devam edildi ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - ABD Açık Tenis Turnuvası'na erkek ve kadınlarda 4. tur maçlarıyla devam edildi. Toplu sonuçlar şöyle: Erkekler 4. Tur --------------- Roger Federer (İsviçre) - Juan Monaco (Arjantin): 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) Jo-Wilfried Tsonga (Fransa) - Mardy Fish (ABD): 3-2 (6-4, 6-7, 3-6, 6-4, 6-2) Novak Djokovic (Sırbistan) - Alexandr Dolgopolov (Ukrayna): 3-0 (7-6, 6-4, 6-2) Janko Tipsarevic (Sırbistan) - Juan Carlos Ferrero (İspanya): 3-1 (7-5, 6-7, 7-5, 6-2) Kadınlar 4. Tur --------------- Caroline Wozniacki (Danimarka) - Svetlana Kuznetsova (Rusya): 3-1 (6-7, 7-5, 6-1) Andrea Petkovic (Almanya) - Carla Suarez Navarro (İspanya): 2-0 (6-1, 6-4) Serena Williams (ABD) - Ana Ivanovic (Sırbistan): 2-0 (6-3, 6-4) Anastasia Pavlyuchenkova (Rusya) - Francesca Schiavone (İtalya): 2-1 (5-7, 6-3, 6-4) -Kadınlarda çeyrek final eşleşmeleri- Caroline Wozniacki (Danimarka) - Andrea Petkovic (Almanya) Serena Williams (ABD) - Anastasia Pavlyuchenkova (Rusya) Angelique Kerber (Almanya) - Flavia Pennetta (İtalya) Samantha Stosur (Avustralya) - Vera Zvonareva (Rusya) -Federer, Monaco'ya sadece 3 oyun verdi- İsviçreli tenisçi Roger Federer, Arjantinli rakibi Juan Monaco'yu 3-0 yenerek ABD Açık Tenis Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi. Kariyerinde 5 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Federer, sadece 3 oyun verdiği maçta rakibini 6-1, 6-2 ve 6-0'lık setlerle geçti. Arthur Ashe'de oynanan ve sadece 1 saat 22 dakika süren maçta Federer, 14 ''ace'', 1 çift hata ve 21 basit hata yaptı. Monaco ise 2 ''ace'', 2 çift hata ve 23 basit hata ile oynadı. Federer, doğrudan sayı getiren vuruşlarda rakibine 42-4'lük büyük bir üstünlük sağladı. Frand Slam turnuvalarında 30. kez üst üste çeyrek finale çıkma başarısını gösteren Federer, bir sonraki maçında 11 numaralı seribaşı Jo-Wilfried Tsonga ile karşılaşacak.