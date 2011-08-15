-Turnuvanın şampiyonu Ankaragücü ANKARA (A.A) - 14.08.2011 - TRT Ankara Futbol Turnuvasının final maçında Ankaragücü, Mersin İdmanyurdu'nu 4-0 yenerek şampiyon oldu. Karşılaşmanın 36. dakikasında Fatih'in pasıyla ceza sahasına giren Sestak, topa sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Hakan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: (1-0). Başkent ekibi, etkili bir oyun sergilediği ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ankaragücü ikinci yarıya hızlı başladı. 53. dakikada Sapara'nın serbest atışında topa iyi yükselen Fatih, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0. 81. dakikada ceza sahasına giren Tisdell'e Mehmet'in arkadan müdahalesi sonucunda hakem, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Vittek, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 3-0. 85. dakikada Mehmet'in İlhan'a ceza alanı içindeki müdahalesi sonrasında hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Hürriyet, topu ağlara göndererek skoru 4-0'a getirdi. Ankaragücü, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Ankaragücü'ne, kupasını TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin verdi. Öte yandan turnuvada, Sivasspor'u 2-0 yenen Orduspor üçüncü, Kardemir Karabükspor'u aynı skorla mağlup eden Gençlerbirliği ise beşinci oldu.