Turnuvada ilginç istek

98. Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda vatandaşı Maria Sharapova'yı eleyen Rus Maria Kirilenko, erkek arkadaşı Igor Andreev'den de yarın 1 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer'i yenmesini istedi.



14 numaralı seribaşı Sharapova'yı 7-6, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek, ikinci tura çıkan ve kariyerindeki en büyük galibiyetini alan Kirilenko, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, erkek arkadaşı Andreev'in de aynı başarıyı göstermesini diledi.



İsviçreli Federer ile yarın karşılaşacak erkek arkadaşının, maçtan önce “2010'a ses getirerek başlayabiliriz” dediğini ifade eden Kirilenko, “Yıla, ses getirerek başladığımı düşünüyorum. Şimdi sıra onda. Tabii ki bu kolay olmayacak, ancak ilk turda nelerin olabileceğini kimse bilemez” dedi.



Kirilenko, yakın arkadaşı Sharapova'yı 2005 yılında Pekin'de de elemişti, ancak bu maçın önemi, “grand slam” olmasından kaynaklandı.

Kariyerinin en yüksek sıralaması olan 18'e, 2008 yılında çıkan Kirilenko, geçen yıl dizinden sakatlandığı için 58. sıraya kadar gerilemişti.