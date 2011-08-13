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Spor

Turnuva 2 müsabakayla sona erecek İZMİR (A.A)

13 Ağustos 2011 02:43

-Turnuva 2 müsabakayla sona erecek İZMİR (A.A) - 12.08.2011 - Basketbolda, İzmir'de düzenlenen Spor Toto World Cup 10, yarın oynanacak 2 karşılaşmayla sona erecek. Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan turnuvanın ikinci gününde Sırbistan, Ukrayna'yı 83-57 yenerken Almanya ise A Milli Takım'ı 79-72 mağlup etti. Bu sonuçların ardından 2 galibiyete ulaşan Almanya, günü lider olarak tamamladı. Turnuvada yarın saat 15.30'da Ukrayna ile Almanya karşılaşırken A Milli Takım ise Sırbistan ile saat 18.00'de mücadele edecek.

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