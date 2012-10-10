Türkiye’nin ilk intihar önleme ve araştırma vakfı kuruldu

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Yıldız, intihar olaylarını incelemek ve önleyici tedbirlerini almak için Duygudurum Vakfı’nı (DUVAK) kurdu.

Aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı görevini yürüten ve uluslararası platformda birçok benzer kurumun da üyeliğini yapan Prof. Dr. Ayşegül Yıldız, yıllarca emek verdiği ruh sağlığı üzerindeki birikimlerini kamuoyuyla daha etkili paylaşmak ve çarelerini halka duyurmak için düğmeye bastı. Meslektaşlarının da desteğini alan Prof. Dr. Yıldız, İzmir merkezli olarak Türkiye’de bu alanda bir ilke imza atarak DUVAK’ı kurdu.

Ürkütücü rakamlar

Prof. Dr. Yıldız, vakıfla ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Yıldız, "Son 50 yılda yüzde 60 artışla her yıl dünyada 900 bin ile bir milyon kişinin ölümüne yol açan ve genç popülasyonda özellikle sıklaşan intihar olgusunun ülkemizdeki seyrini, sıklığını ve ilişkili olduğu faktörleri bilimsel olarak belirlemek ve önleyici tedbirlerini alma amacını taşıyoruz. Yüzde 20 depresyon, yüzde 4.4 bipolar bozukluk, yüzde 25 sıklıkta kaygı bozuklukları gibi toplum sağlığını etkiyen ve çaresi mümkün olan psikiyatrik ve psikolojik durumları sistematik ve bilimsel bir şekilde ele alarak ruhsal açıdan daha sağlıklı bir toplum oluşumuna katkıda bulunmak istediğimiz için bu vakfı kurduk. Dünyada bu topraklarda da bulunan psikiyatriye ve bipolar bozukluğa dair 2 bin yıllık tıp tarihini hatırlatmak ve gelecek nesiller için bu topraklarda bir iz bırakmak amacındayız" dedi.

Uluslararası toplantıyla start

Vakfın, intiharların ele alınacağı birçok uluslararası toplantıya da ev sahipliği yapacağını dile getiren Prof. Dr. Ayşegül Yıldız, startın 22- 24 Ekim arasında Nevşehir Kapadokya’da verileceğini söyledi. Kapadokya’nın, dünyada duygu durum bozukluklarının görüldüğü ilk yer olması nedeniyle ayrı öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldız, "Manik depresif bozukluğa ait 2 bin yıllık tıp tarihinin yattığı Kapadokya’da ’Milenyum notları’ isimli bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıda, 18 dünya çapında, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ise 27 Türk akademisyen buluşacak. Bilgi, görüş alışverişinde bulunacak. Sunulan tüm çalışma ve konferanslar, toplantının ardından hakemli uluslararası dergilerde basılacak ve bu sayede hem ülke çapında hem de dünya çapında derin izler bırakılacak" diye konuştu. Prof. Dr. Yıldız, ayrıca vakıf aracılığıyla intihara eğilimli ve ruh sağlığı bozuk olup tedaviye ihtiyacı olan kişilerle de tek tek görüşüp yol haritası çizeceklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Yıldız, toplantıya ABD’den Prof. Dr. Gary Sachs, Prof. Dr. Eduard Vieta, Prof. Dr. Heinze Gruze gibi alanında uzman birçok akademisyenin katılacağını vurguladı.