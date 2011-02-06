-TÜRK'ÜN KONUŞMASI WIKILEAKS BELGELERİNDE LONDRA (A.A) - 05.02.2011 - İngiliz Daily Telegraph gazetesi, DTP'nin eski Başkanı Ahmet Türk'ün 2009 yılında İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'da katıldığı bir toplantıya ilişkin Wikileaks'in yayımladığı ABD yazışmasına yer verdi. 27 Nisan 2009 tarihli ABD'nin Londra Büyükelçiliğinden, bu ülkenin Ankara Büyükelçiliği ve Adana Konsolosluğuna gönderilen belgede, Nisan 2009'da Ahmet Türk'ün Chatham House'da Türkiye'deki yerel seçimle ilgili bir toplantıya katıldığı belirtiliyor. Bu toplantıda Türk'ün, "Türk hükümetinin partisinin bu seçimdeki başarısına ve PKK'nın o dönemde aldığı ateşkes kararına baskıyla yanıt vermesini kınadığı söylediği" belirtiliyor. Türk'ün bu toplantıda, DTP'nin Kürt sorununa barışçıl bir çözümü desteklediğini ve azınlıkların haklarını tanıyan yeni bir anayasa ihtiyaç olduğunu belirttiği de kaydediliyor. Belgede 21 Nisan'da Chatham House'da yapılan basına açık toplantıda, Türk'ün bir konuşma yaptığı belirtilerek, bu konuşmasına Türk'ün "Kürtlerin Türklerle uyum içinde yaşamak istediğini" söyleyerek başladığı, "ancak Türkiye'nin 'terörle mücadele' bahanesiyle tüm Kürtleri terörist saydığı" düşüncesini dile getirdiği belirtiliyor. Türk'ün konuşmasından bölümlere yer verilen belgede ayrıca, bu toplantıda gazetecilerin Ahmet Türk'e yönelttiği sorular da aktarılıyor. Bir gazetecinin, "ABD Başkanı Barack Obama PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyince tepki göstermiyorsunuz da, Türkiye deyince mi karşı çıkıyorsunuz" sorusuna, Türk'ün Obama'nın kendisiyle görüşmelerinde PKK'yı "terörist" olarak nitelendirmediğini ancak, PKK'nın terör örgütü kabul edilmesinin ABD'nin resmi politikası olduğunu dikkate aldığını söyleyerek yanıt verdiği kaydediliyor. Türk'ün soruya verdiği cevaptaki şu sözler de aktarılıyor: "Grupları etiketlerken dikkat edilmeli. PKK, El-Kaide değildir. Eğer Türkiye Kürt hakları konusunda adil ve açık olsaydı, PKK olmazdı. Konu, Türkiye'nin sorunu barışçıl bir şekilde çözmeyi istemesini reddetmesindendir." Türk'ün toplantıda bir başka muhabirin, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürtler konusunda daha önceki başbakanlardan daha iyi mi yoksa daha kötü mü olduğu" sorusuna cevap verdiği belirtiliyor. Türk'ün bu soruya karşılık, "Kürtlerin başta Erdoğan'a verdiği desteğin, orduya ve diğer milliyetçilere çok fazla taviz vermesiyle ortadan kaybolduğunu" söylediği aktarılıyor. Türk'ün, Erdoğan'ın "Tek halk, tek bayrak, tek dil, tek millet" sözlerinin "gerçek rengini belli ettiğini" kaydettiği de belirtiliyor.