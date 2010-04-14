Türk'ün çağrısı yanıt bulmadı, Doğu karıştı

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Çocuk dereye düştü

Avukatın evine gözyaşartıcı bomba iddiası

Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde bu sabah da fırın ve nöbetçi eczane dışındaki işyerleri açılmadı.Yüksekova'da Ahmet Türk'e yapılan saldırıyı protesto etmek amacıyla BDP tarafından basın açıklaması yapıldı. Aralarında Belediye Başkanı Ruken Yetişkin'in de bulunduğu grup, Eski Cezaevi kavşağına kadar yürüdü.Burada yapılan açıklamanın ardından BDP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Aydın, kalabalığın dağılmasını ve işyerlerinin açılmasını istedi. Bunun üzerine kalabalık dağıldı, bir bölümü ise eylemini sürdürdü.Grup, BDP görevlilerince oluşturulan güvenlik çemberini aşarak polise taşla saldırdı.Yollara barikat kurup taş atan göstericilere, polis gözyaşartıcı bomba ve basınçılı su kullanarak müdahale etti.Olaylar sırasında kalabalığın dağılması için polis zaman zaman havaya ateş açtı.Hakkâri Valisi Muammer Türker, Hakkâri ve Yüksekova'daki olaylar sırasında Hakkâri kent merkezinde 7, Yüksekova'da ise 2 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Olaylar sırasında 7 polis atılan taşlar sonucu, 1'i çocuk 2 vatandaş da olaylar sırasında yaralandı.Türker ayrıca olaylar sırasında küçük yaşlardaki bir çocuğun Yüksekova içerisinde geçen dereye düştüğünü ve polisler tarafından kurtarıldığını belirtti.Bu arada, Hakkâri'nin Gazi Mahallesi'nde yaşayan Avukat Mehmet Gültekin'in evine de gözyaşartıcı bomba atıldığı ileri sürüldü. Gazi Mahallesi'nde 5 katlı binanın 2 katında yaşayan 10 nüfuslu Avukat Gültek'in evine dün (13 Nisan 2010) saat 16:00 sıralarında gözyaşartıcı bomba atıldığı belirtildi.Gaz bombası yüzünden evde bulunan 10 kişinin etkilendiği ve güçlükle kendilerini dışarı attıklarını belirten Avukat Mehmet Gültekin, polislerin evini hedef aldığını iddia ederek, sorumluların cezalandırılmasını istedi.Avukat Gültekin, "Gaz bombası camı kararak içeri girdi. Kardeşlerim, yeğenlerim etlindi. Sorumluların yakalanıp cezalandırılması için ben de gerekeni yapacağım" dedi.Van'ın Başkale ilçesinde, kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk'e yapılan saldırıyı protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri yapmak isteyen grup, polisin havaya açtığı uyarı ateşiyle dağıldı.Türk'e yapılan saldırıyı protesto eden ilçe esnafı, iş yerlerini açmadı. Fırın ve eczane dışında iş yerlerinin kapalı olduğu ilçede, Kale Mahallesi'nde toplanan bir grup, slogan atmaya başladı.Kale Mahallesi'ne giden güvenlik güçleri, havaya açtıkları uyarı ateşiyle grubu dağıttı. Polise taşla saldırmaya başlayan grup, BDP'li yetkililerin araya girmesiyle engellendi. Yaşanan gerginlik üzerine Kale Mahallesi'ndeki veliler, Atatürk İlköğretim Okulu'na gelerek çocuklarını aldı.Adana'da da bir grup, BDP il binası önünde oturma eylemi ve basın açıklaması yaptıktan sonra, sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdi.BDP İl Başkanı Zeki Karataş, siyah bez parçası asıldığı parti binasının önünde yaptığı açıklamada, Samsun Adliyesi çıkışında Ahmet Türk'ün basın mensuplarının sorularını yanıtlaması sırasında gerçekleştirilen saldırının planlanmış, tertiplenmiş fiziki bir saldırı olduğunu savundu.Bu saldırıdan başta hükümet olmak üzere Samsun Valisi ve Emniyet Müdürü'nün sorumluğu olduğunu iddia eden Karataş, "Bu saldırının münferit bir olay olduğu palavrasının inandırıcılığı kalmamıştır. Ahmet Türk'e yapılan saldırıyı demokratik siyaset anlayışına yapılmış olarak kabul ediyoruz. Türk'e yapılan namert ve çirkin saldırıyı, 14 Nisan 2009 tarihli partimize yönelik operasyonların yıl dönümünde nefretle kınıyoruz" diye konuştu.Bir süre oturma eylemi yapan grup, daha sonra Ahmet Türk ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Grup, Cemal Gürsel Caddesi'nde ilerlediği sırada Tepebağ Lisesinin pencerelerinden bazı öğrenciler tepki gösterdi. Okulun bahçesine girmek isteyen gruptakileri, polis engelleyerek, gerginliğin yükselmesini önledi.Grup yaklaşık 60 metre ilerledikten sonra bu kez ara sokaktan tepki sesleri yükseldi. Gruptakilerle tepki gösteren kişiler arasında yaşanan gerginliği polis sakinleştirdi. Bu sırada polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, şüphelinin, "hırsız olduğunu" söyleyerek protestocu grubu uzaklaştırmaya çalıştı. BDP yöneticilerinin de bulunduğu grup, Saydam Caddesi'ne kadar yürüdükten sonra dağıldı.Mersin'de kapatılan DTP'nin lideri Ahmet Türk'e yapılan saldırıyı protesto eden bir grup ile polis arasında arbede çıktı. Taş yağmuru altında kalan polis, biber gazı ve tazyikli su sıkarak göstericilere müdahale etti.Olay öğle saatlerinde Doğu ve Güneydoğu'dan göç edenlerin yaşadığı Yenipazar, Güneş, Gündoğdu ve Şevket Sümer Mahalleri'nin ara sokaklarında meydana geldi. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu yaklaşık bin kişi, Abdullah Öcalan posteri taşıyıp PKK bayrağı açarak Güneş Mahallesi'nden topluca yürüyüşe geçerek, BDP Akdeniz İlçe binasının önüne ulaştı. Burada parti yetkilileri tarafından yapılan basın açıklamasıyla Ahmet Türk'e yapılan saldırı kınandı.Basın açıklamasının tamamlanmasının ardından yaklaşık 150 kişi, sloganlar atarak mahalledeki Siteler Polis Merkezi'ne doğru yürüdü. Göstericiler, bu sırada çevrede önlem alan polislere de taş attı. Bunun üzerine panzer destekli polis, göstericilere biber gazı ve tazyikli su sıkarak müdahalede bulundu. Göstericiler sokak aralarına kaçarak polisi taşladı.Kapatılan DTP'nin siyasi yasaklı Genel Başkanı Ahmet Türk'e Samsun'da yumruklu saldırı ve PKK'nın gizli sivil yapılanması Kürdistan Topluluklar Birliği Türkiye Meclisi'ne (KCK/TM) yönelik 14 Nisan 2009 tarihinde başlatılan ilk operasyonun yıldönümünde, protesto için esnafın kepenk açmadığı Cizre'de öğleden sonra olaylar çıktı. Yüzlerini puşu ile kapatan yaklaşık 100 kişi, İdil karayolu üzerinde taşlarla barikat kurarak, protesto gösterisi yaptı.Aynı güzergahta bulunan polis kontrol noktası ve Karayolları 95'inci Şube Müdürlüğü'ne molotof kokteylleriyle saldıran göstericilere polis müdahalede bulundu. Güvenlik güçlerinin de gaz bombası ve tazyikli su ile karşılık verdiği göstericiler, daha sonra Cudi ve Nuh Mahalleleri'ndeki ara sokaklara kaçtı. Çevik kuvvet polisleri ile göstericiler arasındaki kovalamaca sürüyor.