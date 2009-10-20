1918’de Bakü’nün özgürlüğü uğrunda şehit olan Türk askerleri adına dikilen Şehitler Anıtı’nın önündeki Türk bayraklarının kaldırılması Azerbaycan’da büyük tepki topladı.



“Türk’ün bayrağı kalbimizde dalgalanıyor” diye yazan Azerbaycan basını bayraklarımızı kaldıran Bakü Valiliği’ni topa tuttu.



Tepkiler şöyle:



Onu dünya indiremedi



Yeni Müsavat Gazetesi Gazete son sayısında bayraklarla bağlı, “Türkün inmez bayrağı” sloganını kullandı ve “Bir zamanlar bu bayrak Karabağ savaşında şehit olan Türk kardeşlerimizin cenazesine sarılırdı” diye yazdı ve şu tepkiyi verdi: “Türk’ün bayrağını indirmek mümkünsüzdür. Sizin indirdiğiniz bayrak Azerbaycan Türkü’nün kalbinde dalgalanmaktadır. O bayrağı İstiklal Savaşı’nda dünyanın azman devletleri bile indiremedi. Siz mi indireceksiniz?”



Siyasi bir cahillik



Müsavat Partisi Bayrakların kaldırılması Türk halkına karşı hakaretti. Siyasi ilişkilerde yaşanan herhangi bir gerginlik için bu tür münasebet sergilemek sadece garaz değil, siyasi bir cahilliktir.

Yeni Çağ Gazetesi Devleti yumuşak bir dille uyaran gazete, “Şehitlik’teki Türk bayrağının kaldırılması Türkiye’deki Ermeni yanlılarının işine gelir” diye yazdı ve Bakü Valisi Hacıbala Abutalibov’u sert bir dille eleştirdi. Gazete, “Abutalıbov Azerbaycan bayrağına saygılı olsaydı, kendi oturduğu apartmanın üzerindeki bayrağın yırtılmasına göz yummazdı” diye yazdı ve valiyi “İki devlet, bir millet” ideolojisine ihanet etmekle suçladı.



İktidarlar silemez



Gündelik Azerbaycan Gazetesi Editörü Şahveled Çobanoğlu ise Azadlık Gazetesi’nde yayımlanan köşesinde, “Sevdiğimiz kırmızı bayrak” diye, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine dikkat çekdi. Çobanoğlu “Azerbaycan ve Türkiye’de yaşayan halkın karşılıklı sevgisini hiç bir iktidar silemez” diye yazdı.



Liberal görüşü temsil eden Ayna Gazetesi bile “Bayrak galmagalında aşırıya gidiliyor” diye manşet attı. Gazete’nin olayla ilgili konuşturduğu Büyük Kuruluş Partisi Başkanı Fazıl Mustafa (Gazenferoğlu) Bakü Valiliği’nin bu adımını sert dille eleştirdi: “Türkiye’de kendini bilmeyen kimselerin atdığı adıma karşı bu adımı atmağımızı doğru bulmuyorum.