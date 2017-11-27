Türkücü Sarp Öztürk'ün katili 7 yıldır yakalanamadı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- MERSİN\'de 7 yıl önce bir barda sahneye çıkan Sarp Öztürk\'ü (38), Kürtçe şarkı isteğini geri çevirdiği için öldüren ve kırmızı bültenle aranan Metin Baydar (45) yakalanamadı. Türkücünün Kayseri\'de yaşayan acılı annesi Fatma Öztürk, \"Katilin yakalanıp cezaevine girmesi bizim az da olsa yüreğimize su serpecektir\" dedi.

Mersin\'de 17 Aralık 2010\'da meydana gelen olayda, oto galerici Metin Baydar, yeğeni Şeref Polad ile birlikte Derviş Tümüklü’nün sahibi olduğu bara gitti. Baydar, bir ara sahnedeki türkücü Sarp Öztürk\'ten Kürtçe şarkı söylemesini istedi. Ancak, Öztürk, Kürtçe türkü bilmediğini belirterek bu isteği yerine getiremedi. Bunun üzerine öfkelenen Baydar, yeğeniyle birlikte saat 01.00 sıralarında bardan ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra bara dönen Metin Baydar tabancayla, evine gitme hazırlığındaki evli ve 1 çocuk babası Sarp Öztürk, gitarist Göktay Okçu (38) ve garson Ramazan Koç\'a (21) kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Saldırıda Öztürk ölürken, Okçu ve Koç yaralandı. Olayın ardından Baydar firar ederken, kendisine yardım ettikleri belirlenen Şeref Polad ve Halil Önder tutuklanarak cezaevine konuldu. 29 Mayıs 2012\'de karar duruşmasında mahkeme Polad\'a 17 yıl 9 ay, Önder\'e ise 3 yıl hapis cezası verdi. 2 tutuksuz sanık ise beraat etti. Firarda olan cinayet sanığı Metin Baydar için de kırmızı bültenle arama kararı verildi. Aradan geçen 7 yılda Baydar yakalanamadı.

BABA: NEDEN 7 YILDIR YAKALANAMADI?

Oğlunun katilinin bulunmasını isteyen Sarp Öztürk\'ün babası İhsan Öztürk, \"Oğlum Kürtçe şarkı okuyamadığı için silahla vurularak öldürüldü .O dönemde yaşadığımız sıkıntıyı ne İçişleri Bakanı\'na ne de başka bir yetkiliye anlatabildim. Bugün olmuş halen ulaşamıyorum. İnternet aracılığı ile Başbakan\'dan randevu alamıyorum, alacağıma da inanmıyorum. Bu olayın faili neden 7 yıldır yakalanamadı? Bizim hiç mi bu devlete hizmetimiz olmadı?\" ifadelerini kullandı.

Baba Öztürk, \"Allah rızası için bize yardım edin. Başbakan\'ımdan rica ediyorum; bu katil zanlısı nerede olursa olsun, istenirse bulunur. Bu olayla ilgili görüşmediğim kimse kalmadı. İlgilenen yok. Lütfen oğlumun katilini bulun, beni rahatlatın\" diye konuştu.

ANNE: OĞLUM SEBEPSİZ YERE VURULDU

Acılı Anne Fatma Öztürk ise \"Benim oğlum sebepsiz yere vuruldu. Çocukları babasız kaldı. 7 yıldır katili bulunamadı ve yuvamız dağıldı. Katilin yakalanıp cezaevine girmesi bizim az da olsa yüreğimize su serpecektir. Lütfen bize Allah rızası için yardımcı olun\" dedi.



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