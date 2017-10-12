Türkücü Gökhan Doğanay'a silahlı saldırı

Türkücü Gökhan Doğanay, seyir halindeki otomobile ateş edilmesi sonucu yaralandı. Bacaklarından vurulan Doğanay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İstanbul'daki bir eğlence mekanında sahne alan Doğanay, daha sonra arkadaşlarıyla buradan ayrıldı.

D-100 Karayolu Maltepe Köprülü Kavşağı Edirne yönünde seyreden Gökhan Doğanay'ın yolcu koltuğunda oturduğu lüks otomobile, başka bir araçtan kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş edildi.

Doğanay, bacaklarına isabet eden üç mermi ile yaralandı





İçinde bulunduğu otomobille arkadaşları tarafından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Doğanay tedavi altına alındı. Doğanay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Polis ekipleri saldırının yaşandığı yerde ve Doğanay'ın içinde bulunduğu yolcu kapısında çok sayıda mermi deliği olan otomobilde inceleme yaptı.



Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin tespiti ve yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.