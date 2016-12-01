Turkuaz Kart üç yıllık geçiş süreciyle geliyor

Nitelikli işgücü ve yabancı şirketlerin Türkiye’ye çekmeyi hedefleyen Turkuaz Kart’tan yararlanma ve geçiş sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Buna göre Turkuaz Kart ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilecek. Geçiş süresi içinde kart sahibi yabancının faaliyetlerinin ve taahhütlerinin izlenmesi için bir uzman görevlendirilecek. Görevlendirilen uzman tarafından 12 aylık dönemler halinde izleme raporu hazırlanacak. Üç yılın sonunda 30 gün içerisinde yabancının durumu olumlu ise süresiz kart verilecek.

Star'da yer alan habere göre; Turkuaz Kart başvurusunun değerlendirmesinde puanlama sistemi de büyük önem taşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun Bakanlar Kurulu’nda yaptığı ‘Uluslar arası İş Gücü ve Turkuaz Kart’ başlıklı sunumunun ayrıntıları belli oldu. Bu kapsamda göç politikaları uygulayan Japonya, Kanada, İngiltere, Avustralya ve Avusturya gibi ülkeler incelenerek Türkiye’nin kendi işgücü ve yatırım politikaları dikkate alındı. Uygulama için 5 yönetmelik yürürlüğe girecek.



Turkuaz Kart sahibi olmak için belirlenen kriterlere uygun vasıflara sahip olmak gerekiyor. Kart alacaklar arasında yer alan nitelikli işgücü ‘eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye olan katkısı ve benzeri nitelikleri olanlar’ olarak kabul ediliyor. Nitelikli yatırımcı ‘yatırım, ihracat düzeyi, istihdam büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri olanlar’ olarak değerlendirilecek. Bilim insanı ise ‘bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırma yapanlardan biri olma’ vasfı aranacak.

Türk vatandaşlığı hakkı

Yabancıya Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet hakkı veren Turkuaz Kart’ın sahibinin Türkiye’deki ikamet, seyahat, yatırım, ticari faaliyet, miras taşınır ve taşınmaz iktisabı ile ferağı gibi konulara yönelik işlemleri, Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuata göre yürütülecek. Kart sahibi ve yakını, geçiş süresi kaydının kaldırılması şartıyla Bakanlıkça teklif edilmesi halinde Türk vatandaşlığı kazanabiliyor.

Stratejik yabancıya istisna



Bakanlıktan edinilen bilgiler göre Türkiye için stratejik ve önemli sayılabilecek yabancılar için Turkuaz Kart verilecek. Bu kapsamda olmayan ancak yatırım, ihracat düzeyi veya istihdam açısından nitelikli yabancılara ise istisna izni verilecek. Anonim şirket ortakları ile Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortakları çalışma izni muafiyeti kapsamına alındı. Verilen muafiyet belgesi aynı zamanda oturum iznini de kapsadığı için hem işlerini kolaylıkla takip edebilecekler hem de ülkeye çoklu giriş-çıkış yapabilecek.

