Turkuaz Havayolları'na 'Jet Fadıl' talip

T24 - İcralarla boğuşan ve uçuş ruhsatı askıya alınan Turkuaz Havayolları’na ‘Jet Fadıl’ olarak bilinen Fadıl Akgündüz’ün talip olduğu iddia edildi. Akgündüz’ün mali danışmanlarının şirketi incelemeye aldığı ve borçlarıyla satın almak istediği öne sürüldü.





Mali darboğaza giren ve bu yüzden Sivil Havacılık tarafından Kasım 2010’da iç hat operasyonları durdurulan Turkuaz Havayolları’na kamuoyunda ‘Jet Fadıl’ olarak da nitelendirilen Fadıl Akgündüz’ün talip olduğu iddia edildi.

4 uçağıyla yurtdışına charter (tarifesiz) uçuşları gerçekleştiren, Eylül ayında uçak kiralayarak iç hatlara giren ama bir süre sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün en az 2 uçak şartını yerine getiremediği için uçuşlarını durdurmak zorunda kalan, 3 ay önce de uçuş ruhsatı askıya alınan şirketi Akgündüz’ün tüm borçlarıyla satın almak istediği belirtildi. Akgündüz’ün mali danışmanlarının da Turkuaz Havayolları’nı incelemeye aldığı ifade edildi.

airporthaber internet sitesinde ortaya atılan iddiaya göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün şirketin satın alınmasına dair belgeleri esas alarak Turkuaz Havayolları’nın ruhsatının askı süresini devir teslim sürecinin tamamlanmasına kadar uzatması bekleniyor.

Niyazi ve Hidayet Aydoğan’ın sahibi olduğu havayolu şirketinin hem personele hem de piyasaya borçları nedeniyle çok sayıda icra takibi yaşadığına dikkat çekilirken, Fadıl Akgündüz’ün şirketi alması durumunda nasıl bir yol izleneceğinin şimdilik belirsiz olduğu belirtiliyor.



Cemaat toplantısına katıldı, cüppe giydi

Kamuoyunun gündemine önce ‘İmza’ adını verdiği Türkiye’nin ilk yerli otomobili projesiyle gelen ancak bu projesi başlamadan biten Fadıl Akgündüz, son olarak Bayrampaşa’da inşa edileceğini duyurduğu ‘sarayları andıran’ Türkiye’nin en büyük şehir oteli Caprice Gold oteliyle ortaya çıktı. Akgündüz, bu otel için geçtiğimiz aylarda görkemli bir temel atma töreni de gerçekleştirdi. Akgündüz, bir süre önce İsmailağa Cemaati’nin düzenlediği bir toplantıya sarık ve cübbeyle katılarak da dikkatleri üzerine çekmişti.



42 taşınmazı ‘anlaşmalı boşanma’yla kaçırmıştı

Turkuaz Havayolları’nın Başkanı Niyazi Aydoğan, ‘anlaşmalı boşanma’ iddiasıyla da gündeme gelmişti. Aydoğan’dan 13.5 milyon liralık kredi alacağı olan Bank Asya, ‘anlaşma boşanma’ iddiasıyla Niyazi Aydoğan’ın eşi Rengin Aydoğan’a devrettiği 42 taşınmazın peşine düşerek dava açmıştı. Bu davayla, çiftin Niyazi Aydoğan’ın, eşinin üzerine kayıtlı aralarında arsalardan tripleks villalara kadar 42 taşınmazı devredip 3 günde boşandığı ortaya çıkmıştı.



