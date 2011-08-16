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Ekonomi

Türktraktör'den tarım makineleri laboratuvarı İSTANBUL (A.A)

16 Ağustos 2011 14:27

-Türktraktör'den tarım makineleri laboratuvarı İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - TürkTraktör, Koç Holdingin Milli Eğitim Bakanlığı ile sürdürdüğü Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi kapsamında, ''Tarım Makineleri Laboratuvarları''nın yaygınlaştırılmasına devam ediyor.  Şirketin yazılı açıklamasına göre, TürkTraktör ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Genel Müdürlüğü arasında ''TürkTraktör Tarım Makineleri Eğitim Programı''nın uygulanmasına yönelik protokol imzalandı. Protokol kapsamında TürkTraktör Tarım Makineleri Laboratuvarlarının, Şanlıurfa Akçakale GAP Tarım Meslek Lisesi, Amasya Gökhöyük Tarım Meslek Lisesi ve Bursa Osmangazi Ziraat Teknik Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi'nde, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı dahilinde kurulması planlanıyor. TürkTraktör, laboratuvarların çiftçilerin kullanımına açık olmasını sağlayarak, çiftçilerin mesleki bilgilerini uygulamalı yöntemlerle pekiştirmelerine ve tarım ekipmanlarını etkili şekilde kullanabilmelerine olanak tanıyacak.

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