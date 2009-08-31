Türk'ten Atalay'a yanıt

İçişleri Bakanı Beşir Atalay Kürt açılımının ikinci ayağıyla ilgili açıklamalarda bulundu, "Açılımla ilgili bir Anayasa değişikliği gündemimizde yok" dedi. Açıklamaları izleyen DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ise, "Mutlaka bu Anayasa'nın değiştirilmesi lazım" diye konuştu.

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Başkanı Ahmet Türk, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın Kürt açılımı ile ilgili basın toplantısını partisinin DTP Diyarbakır il binasından kurmayları ile izledi.

Türk'e, milletvekilleri Selahattin Demirtaş, Osman Özçelik, Hasip Kaplan, Gültan Kışanak, Akın Birdal, İbrahim Binici, Nezir Karabaş ve Nuri Yaman eşlik etti.

Türk, her türlü çalışma ve çabaya büyük bir ciddiyet ile baktıklarını belirterek, "Bu çalışma ve çabalara katkı sunmak isteriz. Mevcut Anayasa ile bırakın Kürt sorununu çözmeyi, demokratik açılım yapma şansı bile yoktur" dedi.

Atalay'ın konuşması sırasında DTP Genel Başkanı Türk ve milletvekilleri sık sık notlar aldı.

Bakan Atalay'ın konuşmasının bitmesinden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlamak istemeyen Türk, görüşlerini yarın yapacakları mitingte açıklayacaklarını söyledi.

Basın mensuplarının ısrarlı soruları sonucu Türk, toplumun büyük bir beklentisinin olduğunu, bu sürecin demokratik barışçıl bir sürece çevrilmesi, Kürt sorunun demokratik yöntemlerle çözülmesi beklentisi gerçekten çok yüksek olduğunu ifade etti.

Ahmet Türk ayrıca, "Her türlü çabayı, çalışmayı büyük bir ciddiyetle bakarız. Olabildikçe bu çalışmalara ve çabalara da katkı sunmak isteriz. Tabi bir tek gerçek yok, bir çok gerçek var. O gerçeğe bir çok yönlü bakmak lazım. Söyleyeceğim bu. Tabiki Anayasa değiştirilmez gibi bir söylem yok. Anayasa'nın değişmesi gerekir. Mevcut Anayasa ile bırakın Kürt sorunun çözülmesi, demokratik açılımı yapma şansı yok Türkiye'nin. Herkesin bildiği birşey. Tabi ki biz siyasetçiler umutlu olmak zorundayız. Umudu taşımazsak siyaset yapmayız. Bu konuda da halka öncülük yapamayız. Siyasetçinin görevi geleceği doğru belirlemeye yönelik çabaları, çalışmaları ortaya koymaktır. Bizim de görevimiz budur" ifadelerini kullandı.

DTP'li Özçelik: Açıklamalar olumluydu

DTP Siirt Milletvekili Osman Özçelik, Bakan Atalay'ın açıklamalarını detay vermemesine rağmen genelde olumlu bulduğunu söyledi.

Özçelik, "Sayın Bakan sorunun çözümü konusunda neler yapılacağı konusunda bilgi vermedi. Ancak, genel anlamda konuşmasını olumlu buldum. Projelerini Meclis açıldığında Meclis'te açıklayacaklarını söyledi. Her ne kadar çok ciddi detaylar ve çözüm projelerini madde madde sıralamasa da yine de sorunun çözülmesinin elzem olduğu yönündeki beyanları olumluydu" dedi.

DTP'liler memnun olmadı

DTP Diyarbakır İl binasında İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın açıklamalarını dikkatle dev ekran televizyondan izleyen DTP'lilerin ise açıklamalardan memnun olmadığı görüldü.

Açıklamalardan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan DTP'liler, "Biz sorunun çözümüne yönelik geniş çaplı bir açıklama bekliyorduk. Ancak tatmin olmadık. Sorunun çözümü için muhatapları ile görüşülmesi gerekir. Muhataplar, Abdullah Öcalan, PKK ve halkın meclisteki temsilcileri olan Milletvekilleridir. Bu konularda hiç bir açıklama yapılmadı. Biz artık net bir açıklama bekliyoruz. Bu açıklamalar bize eskileri hatırlatıyor" dedi.

Roj TV canlı yayınladı

İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın Ankara'da Kürt açılımı ile ilgili yaptığı basın toplantısını PKK çizgisinde Avrupa üzerinden yayın yapan Roj TV'nin de canlı olarak yayımladığı görüldü.

Roj TV'nin yayını canlı yayın yapan bir Türk televizyon kanalı yayınının üzerinden yaptığı belirtildi. Roj TV'nin yayını verirken, 'canlı' logosunu da kullandığı görüldü.