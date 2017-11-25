'TURKSTUNT' SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

* Engelli bir çocuğu mutlu etmek için motosikletine bindirdiği görüntüleri ortaya çıktı...

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Cengiz ÇOBAN - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Trafik kazasında hayatını kaybeden \'Turkstunt\' lakabıyla tanınan Murat Erdoğan (37) son yolculuğuna uğurlandı.

2 çocuk babası Erdoğan için Pendik Sülüntepe Erenler Cemevi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Erdoğan\'ın babası Adem Erdoğan ile eşi Hatice Erdoğan taziyeleri kabul etti. Murat Erdoğan\'ın D-100 Kartal mevkiinde kaza yaptığı yerde toplanan motosikleti arkadaşları konvoy halinde Cem Evi\'ne geldi. Trafikte diğer sürücülerin dikkatli olmasını istediklerini söyleyen motosikletçiler, \'Murat Erdoğan\'ın çok iyi bir insan\' olduğunu vurguladı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Murat Erdoğan Tuzla\'daki Aydınlı Mezarlığı\'na defnedildi.



\"ALTIN GİBİ BİR KALBİ VARDI\"

Erdoğan\'ın sosyal medyada yayınladığı bir görüntüde engelli bir çocuğu motosiklete bindirmesi görülüyor. Kendisinin de geçirdiği bir kaza sonucunda ayağından hafif şekilde yaralandığı zaman çekildiği öğrenilen görüntülerde, engelli çocuğu tekerlekli sandalyeden alarak motosiklete bindiriyor. Erdoğan\'ın cenazeye katılan arkadaşları ise o görüntülerle ilgili olarak, \"O çocuğu motora bindirmesinin tek bir sebebi vardı. O da çocuğun mutlu olması. Altın gibi bir kalbi vardı onun. Kimseyi kırmazdı\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinde toplanan motorcular

-Motorların hareket etmesi

-Motorların Cem evine gelişi

-Adem Erdoğan\'ın motorcuları karşılaması onlarla sarılması

-Murat Erdoğan\'ın çocuklarının görüntüsü

-Cenaze namazı

-Tabutun cenaze aracına konması

-Sosyal medyada paylaşılan görüntü