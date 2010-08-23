-TÜRKŞEKER AVANS ÖDEMESİ YARIN BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER) Genel Müdürlüğü, sözleşmeli pancar üreticilerine ikinci nakit avans olarak 100 milyon lira ödeyecek. Avans ödemeleri yarın başlayacak. TÜRKŞEKER'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ekim ayında başlanacak pancar alımı öncesinde, üreticilere nakdi olarak sulama avansı ödenecek. Yarın başlayacak 100 milyon liralık ödeme ile birlikte, pancar üreticilerine yapılan nakdi ve ayni avans ödeme tutarı, 347 milyon liraya ulaşmış olacak.