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Ekonomi

Türksat'ta toplu iş sözleşmesi imzalandı ANKARA (A.A)

22 Eylül 2011 20:24

-Türksat'ta toplu iş sözleşmesi imzalandı ANKARA (A.A) - 22.09.2011 - Türkiye Haber-İş Sendikası ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. arasında yürütülen birinci dönem işletme toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı ve toplu iş sözleşmesi imza altına alındı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Türksat'ta yapılan ve Türkiye Haber-İş Sendikası'na üye 584 işçiyi ilgilendiren sözleşmeye göre, üyelerin aldıkları ücretin 19 Eylül 2011 tarihindeki tutarına 14 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla yüzde 10 oranında, sendika üyelerin aldıkları ücretin 31 Aralık 2011 tarihindeki tutarına, 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla takip eden bir yıllık dönem için [(TEFE+TÜFE)/2]+1 oranında zam yapılacak.  Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Ancak bu oran kamu işçileri için 2012 yılında verilen toplu iş sözleşmesi ücret artışı oranının altında olamayacağına, üyelerin aldıkları ücretin 31 Aralık 2012 tarihindeki tutarına, 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla takip eden bir yıllık dönem için [(TEFE+TÜFE)/2}]+1 oranında zam yapılmasına karar verildi.  İkramiye ile ilgili olarak; tüm sendika üyelerine, her yıl ocak ayı brüt ücretleri ve (ödemesi yapılan üyeler için) denetim ve yönetim tazminatı toplamı tutarında yılda 2 defa şubat ve ekim aylarında ücretleri ile birlikte ödenmek üzere ikramiye verileceği ve ikramiyelerin brüt ücret üzerinden hesaplanarak bulunan brüt tutarın net olmak kaydıyla ödeneceği hükme bağlandı.  Ayrıca, birçok mali ve idari konularda da üyelerin lehine düzenlemeler yapıldı.''

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