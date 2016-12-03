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TÜRKSAT'ta Fatiha okundu

15 Temmuz gecesi iki TÜRKSAT çalışanı hayatını kaybetmişti

03 Aralık 2016 11:33

TBMM FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, dün TÜRKSAT’a ziyarette bulundu.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen, cuntacıların TÜRKSAT yayınını kesmeyi başaramayınca dışarıdan dört sivili çağırdıklarını açıkladı. Şen, “Siviller, ‘Destek için bizi çağırdılar’ diyerek girmek istiyorlar. Emniyet birimindekiler bunları gözaltına alıyor. Yayınları kesemeyeceklerini anlamaları üzerine ‘Artık plan değişti burayı bombalayacağız’ beyanında bulunuyorlar” bilgisini verdi.

AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek başkanlığındaki komisyon üyeleri ziyaret sırasında, TÜRKSAT binasında hayatını kaybeden iki personel için Fatiha okudu. TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Vecdi Gönül de ziyarette hazır bulundu. 

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