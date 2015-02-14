TÜRKSAT’ta 157 kadro hiç ilana açılmadan dolduruldu

TÜRKSAT’taki işçi alımıyla Sayıştay raporları ortaya çıktı. Kurumda taşeron şirketin elemanı olarak görev yapan 157 kişi hiç ilana çıkılmadan, duyuru yapılmadan kadroya alınmış. Personel alımlarının İş Kurumu’na bildirilmesi, internet sitesi ve iletişim araçlarıyla kamuoyuna duyurulması gerektiğini vurgulayan Sayıştay’ın uyarıları dikkate alınmıyor.

İsa Sezen’in Zaman’da yer alan haberine göre, Sayıştay TÜRKSAT’ı, kadrolarını kanuna aykırı doldurduğu için yıllardır uyarıyor. Söz konusu uygulamanın kamu kurumlarına işçi alınmasında uygulanacak yönetmeliğe aykırı olduğunu vurgulanan denetim raporlarında işçi alımlarının Türkiye İş Kurumu’na bildirilmesi, kurumun kendi internet sitesinde ve iletişim araçlarıyla kamuoyuna duyurulması gerektiği halde bunun yapılmadığı belirtiliyor.

İşçi alımı adil ve şeffaf olmalı

Kamu kurumlarının işçi alımının adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlamakla mükellef olduğu belirtilen raporlarda, TÜRKSAT’ın işçi alımlarını İş-Kur internet sitesi ve iletişim araçlarıyla kamuoyuna duyurması gerektiği belirtildi. TÜRKSAT’ta 2013 sonu itibarıyla 722 kişi çalışıyor. İşçi statüsünde çalışan ve Türkiye Haber-İş Sendikası’na üye olan çalışanların yıllık zamları toplu sözleşmeyle belirleniyor. Çalışanların maaş, sigorta, sosyal haklar dâhil TÜRKSAT’a ortalama aylık maliyeti 9 bin 773 lirayı buluyor. Kurumda en düşük maaşa sahip büro destek personelinin net maaşı 2013 yılı sonu itibarıyla 2 bin 380 lira olarak gerçekleşti. TÜRKSAT genel müdürünün kuruma aylık maliyeti ise 27 bin 625 lira.

Sayıştay, TÜRKSAT’ta yaptığı incelemede, personel alımlarındaki kanuna aykırılıklardan birisi merkezi yurtdışında bulunan TÜRKSAT’ın bünyesindeki Eurasiasat’la ilgiliydi. Eurasiasat’ın Ankara ve İstanbul ofislerine Aralık 2011’e kadar 47 personel alındı. Ancak 47 kişi işe başlatıldıktan çok kısa bir süre sonra TÜRKSAT’ta görevlendirildi. Sayıştay, yaptığı incelemede Eurasiasat’ın Ankara ve İstanbul ofislerinin herhangi bir faaliyeti bulunmadığını, personele ihtiyacı olmadığını belirledi. Söz konusu kişilerin Eurasiasat kullanılarak TÜRKSAT’a kanuna aykırı bir şekilde kaydırıldığı tespitini yapan Sayıştay, konuyla ilgili Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun işlem yapmasını istedi.

Kamuoyu'na duyurulma zorunluluğuna uyulmadı

Sayıştay’ın bir diğer tespiti ise geçici personelin kadroya alınmasıyla ilgiliydi. TÜRKSAT Yönetim Kurulu, şirkette bazı işlerde taşeron personel çalıştırılmasının hukuki risk oluşturduğu gerekçesiyle taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine karar verdi. 20 Ocak 2014’te 157 taşeron işçiyle sözleşme imzalandı. Ancak yasadaki çok önemli bir şart atlandı. Sayıştay denetçileri, yaptıkları incelemede TÜRKSAT’ın işçileri alırken Türkiye İş Kurumu vasıtasıyla ilana çıkma, kendi internet sitesinde ve basın yayın organları yoluyla kamuoyuna duyurulma zorunluluğuna uyulmadığını tespit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Mustafa Varank ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı’nın da TÜRKSAT’ın yönetim kurulunda bulunuyordu.