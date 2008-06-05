Türksat'ın 'Kelebek' üssü

Fransa'nın "deniz aşırı ili" olan Fransız Guyanası, Güney Amerika'da ekvatora yakın bir konumda bulunuyor. Ekonomisi Kourou'daki Avrupa Uzay Ajansı'nın "Uydu Fırlatma Merkezi"ne dayalı olan Fransız Guyanası'nda, yaklaşık 600 bin kişi yaşıyor.

Cezaevinden otele

Fransa, 1603 yılında ele geçirdiği Guyana'ya, 9 bin göçmen gönderir. Ancak göçmenlerden 8 bini sarıhummadan ölür. Guyana'nın tropikal 3 adasına, en azılı mahkûmların hapsedileceği bir cezaevi yapmaya karar veren Fransa, 1877 yılında ilk mahkûmları buraya gemi ile sevk eder.

Fransız Guyanası'na ilk gelen mahkûmların yolculuğu gemi ile 165 gün sürer. Guyana'ya ulaşan mahkûmların çoğu Fransa'yı son kez görürler. 1953 yılına kadar cezaevi olarak kullanılan Guyana'daki Kral Adası, Şeytan Adası ve Saint Joseph Adası'na Fransa'dan sevk edilen 67 bin mahkûmdan 50 bini tropikal hastalıklar ve sarıhumma nedeniyle ölür.

Hapishanenin büyük bölümünün bulunduğu Kral Adası'nda hükümlülerin taştan yaptığı geniş bir yol var. Bu yola "şaka yolu" denmesinin nedeni ise, tropikal kuş seslerinin ve doğal güzelliklerin arasından ulaşılan yerin dönemin en acımasız hapishanelerinden biri olması.

Henri Charriere'nin "Kelebek" adlı romanına konu olan cezaevi, 1953'te kapanmasının ardından, bugün "Adalar Oteli" olarak turistleri ağırlıyor. Cezaevinin içinde bulunan ve buradaki hükümlüler tarafından yapılan taş kilise ise hala kullanıma açık. Mahkûmların kaldığı 2 metrekare büyüklüğündeki zindanlar, kapıları açık olarak turistlerin ziyaretini bekliyor. Adalar'da bugün sadece 14 kişi yaşıyor. Bunlardan 12'si otel çalışanı, 2'si ise Fransız jandarması...

257 uydu fırlatıldı

Fransa, Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasının ardından uydu fırlatma üssünü 1960'lı yılların başında "deniz aşırı ili" Guyana'ya taşıdı. Fransız Guyanası'ndan ilk uydunun, Ariane roketi ile uzaya fırlatıldığı 1968 yılından bu güne toplam 183 fırlatma gerçekleştirildi. Söz konusu fırlatmalarda uzaya gönderilen 257 uydu, uzaydaki uyduların yarısını oluşturuyor.

Rusya, bugüne kadar Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü ile Kuzeybatı Rusya'daki Plesetsk Uzay Üssü'nden uzaya fırlattığı Soyuz roketini, 2009'dan itibaren Fransız Guyanası'ndan fırlatmayı planlıyor. Guyana'daki uydu fırlatma merkezinin "sipariş karnesi" önümüzdeki 4 yıl için dolu. Merkez, önümüzdeki 4 yıl, 26 telekomünikasyon uydusunu daha uzaya fırlatacak. Guyana'dan yılda ortalama 7–8 uydu uzaya gönderiliyor. Yaklaşık 500 kilometrekare alanda yerleşik olan uydu fırlatma merkezinde toplam 1400 kişi çalışıyor. (AA)