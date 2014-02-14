'Türksat, reklam planlamasından Zaman'ı çıkardı' iddiası

Zaman gazetei kamu şirketlerinin, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sonrası tiraja göre reklam yapmayı bıraktığını öne sürerek, Türksat şirketinin, yeni uydunun fırlatılması ile ilgili ilan listesinin başında yer alan Zaman’ı çıkarıp yerine Yeni Akit Gazetesi’ni koyduğu iddia edildi.

Zaman gazetesinde yer alan haber şöyle:

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının ardından başlayan süreçte kamu şirketleri, reklam verirken de ayrımcılık yapmaya başladı. Hükümet yanlısı yayın yapan gazeteler önceden olmadığı halde reklam planlamasına dahil edilirken, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması ile ilgili haberlere yer veren gazeteler reklam planlamasından çıkarıldı. Bunun son örneği Türksat oldu. Kurum, Türksat 4A’nın bugün (14 Şubat 2014) Kazakistan’dan uzaya gönderilişi sebebiyle 13-16 Şubat tarihleri arasında 4 gün boyunca 12 gazetede ilan çıkarma kararı aldı. İlan şartnamesinde listenin başında Zaman Gazetesi yer alıyordu. Ancak Türksat yönetimi son anda şartnamesinde yer alan listeyi değiştirdi. 1 milyon 200 bin tirajıyla Türkiye’nin en çok satan gazetesi unvanına sahip olan Zaman listeden çıkarılarak yerine Yeni Akit gazetesi konuldu. Son listede sırasıyla şu gazeteler yer aldı: Posta, Hürriyet, Sabah, Habertürk, Star, Milliyet, Türkiye, Takvim, Vatan, Akşam, Yeni Şafak, Yeni Akit. Listede hükümete yakın gazetelerin ağırlıkta olması dikkat çekti. Zaman’ın yanı sıra Bugün, Taraf, Radikal gazeteleri de reklam listesinde yer almadı. Oysa Türksat, bu yıla kadar düzenli olarak tiraj sıralamasında ilk sırada yer alan Zaman’da bütün ilanları ile yer aldı. İlk listede yer alan Zaman Gazetesi’nin değiştirilerek yerine neden Akit Gazetesi’nin konulduğu sorusu cevapsız kaldı. Konuyla ilgili görüşlerine başvurmak için aradığımız Türksat Genel Müdürü Özkan Dalbay’a ulaşamadık. Dalbay’ın Türksat 4A’nın fırlatılması töreni için Kazakistan’da bulunduğu öğrenildi. Bu arada kamu kurumları tiraja göre reklam planlaması yapıyor. Önce kaç gazetede ilan çıkacağı belirleniyor. Fiyatlar alınıyor. Tiraj sıralamasına göre ilk 5 veya 10 ya da daha fazla gazeteye reklam veriliyor.

Türksat’ın dünden itibaren 12 gazetede yayımlanmaya başlayan ilanı yarım sayfadan oluşuyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Türksat’ın reklam metninde “Türksat 4A Haberleşme Uydusu 14 Şubat 2014 tarihinde (TSİ 23.09’da) Kazakistan’ın Baykonur uzay üssünden Proton M Roketi ile uzaydaki yörüngesine gönderiliyor.” ifadeleri yer alıyor.

Bu arada kamu kurumlarına uygulanan reklam baskısı Türksat’la sınırlı değil. Bazı bakanlıklar ile devlet iştiraki bulunan Emlak Konut GYO, TOKİ ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da son reklam planlamalarında Zaman Gazetesi’ne yer vermedi.