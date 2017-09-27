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Türksat IKBY'ye yakın 3 televizyon kanalını Türksat'tan çıkardı

DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu yapmasından sonra olağanüstü toplanan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne yakınlığı ile bilinen Erbil merkezli yayın yapan 3 televizyon kanalı

27 Eylül 2017 21:48

DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu yapmasından sonra olağanüstü toplanan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'ne yakınlığı ile bilinen Erbil merkezli yayın yapan 3 televizyon kanalının Türksat\'tan çıkarılmasına yönelik kararından sonra 3 kanal bugün akşam saatlerinden Türksat\'tan çıkarıldı.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)\'ün olağanstü toplantıda aldığı karardan sonra Türksat\'ın bugün akşam saatlerinde şimdiye kadar Türksat üzerinden yayın yapan Rudaw, Waar ve K24 televizyonlarını Türksat\'tan çıkartığı ve ekranların karardığı belirtildi. 

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