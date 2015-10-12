7 TV'ye sansür büyüyor; TURKSAT da o kanalları yayından kaldırdı!

Samanyolu TV, Bugün TV, Kanaltürk ve Yumurcak TV; Tivibu ve Digiturk'ten sonra TURKSAT bünyesindeki Kablo TV ve Teledünya platformlarından da kaldırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre Samanyolu TV, Bugün TV, Kanaltürk ve Yumurcak TV TURKSAT platformlarından (Teledünya, Kabto TV) kaldırıldı.

Söz konusu kanallar geçen hafta Digiturk platformundan da kaldırılmıştı. Bakanlık yetkileri Turksat’ın ticari bir kurum olduğunu kanalların platformlardan kaldırılma kararının da ticari gerekçelerle alındığını belirttiler.

Söz konusu kanalların yayınlarının sabah saatlerinde hiçbir bilgi verilmeden kesildiğinden şikayetçi olan tüketicilere elektronik ortamda gönderilen cevap da şöyle:



"Merhabalar,



Tarafımıza iletmiş olduğunuz konuya istinaden kanallarla ilgili yönetim kurulu kararı ile teledünya platformundan kaldırılmıştır.



İlginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.



Saygılarımızla,