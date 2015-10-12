T24 LogoT24 Logo
Gündem

7 TV'ye sansür büyüyor; TURKSAT da o kanalları yayından kaldırdı!

Tivibu ve Digiturk, aralarında Samanyolu TV'nin de yer aldığı 7 TV kanalını yayından kaldırmıştı

12 Ekim 2015 19:03

Samanyolu TV, Bugün TV, Kanaltürk ve Yumurcak TV; Tivibu ve Digiturk'ten sonra TURKSAT bünyesindeki Kablo TV ve Teledünya platformlarından da kaldırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre Samanyolu TV, Bugün TV, Kanaltürk ve Yumurcak TV TURKSAT platformlarından (Teledünya, Kabto TV) kaldırıldı.

Söz konusu kanallar geçen hafta Digiturk platformundan da kaldırılmıştı. Bakanlık yetkileri Turksat’ın ticari bir kurum olduğunu kanalların platformlardan kaldırılma kararının da ticari gerekçelerle alındığını belirttiler.

Söz konusu kanalların yayınlarının sabah saatlerinde hiçbir bilgi verilmeden kesildiğinden şikayetçi olan tüketicilere elektronik ortamda gönderilen cevap da şöyle:

"Merhabalar,

Tarafımıza iletmiş olduğunuz konuya istinaden kanallarla ilgili yönetim kurulu kararı ile teledünya platformundan kaldırılmıştır.

İlginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

ETİKETLER

sansürtürksatdigitürktvtivibukanallarkaldırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24