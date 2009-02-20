Türksat 3A uydusu 'Samanyolu'na mı giriyor?

Tempo24



Paket yayın sistemini Almanya’ya da taşımayı düşünen Türksat yönetiminin, ihaleye bile çıkmadan projeyi AKP yanlısı bir televizyon kuruluşuna vereceği yönündeki iddialara sert tepki geliyor.



Almanya'da paket yayın yapan Türkvizyon Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Özalp Çoban, Türksat'ın paket yayın sistemini Almanya'ya taşıma projesinin, Almanya'daki platformu yok etme amacı taşıdığını savunarak, "(5 yıllık) sözleşmenin 2 yıllık opsiyonu bitmeden, keyfi bir kararla ve hiçbir gerekçe göstermeden sözleşmeyi uzatmayıp, platformu dağıtmaya karar veriyorlar. Hadi bizi beğenmediler, o zaman ihaleye çıkmaları gerekir. Ama bunu yapmıyorlar. 'Biz sadece bizim cemaatle çalışırız' diyorlar" dedi.



16 TV kanalına hizmet veriyor



Avrupa'dan Türksat uydusu üzerinden yayın yapan 16 televizyon kanalına hizmet veren Türkvizyon Platformu zor durumda.



AKP’ye yakın bir medya grubuyla gizlice bir anlaşma yapıldığını ileri süren Çoban, ‘böylece yandaş olmayan medyanın susturulması ve hizaya sokulmasının hedeflendiğini’ savundu. Türkvizyon Platformu üzerinden yayın yapan TV kanalları şöyle: Yol TV, Hayat TV; TV 5 INT, Dem TV, Kanal 12, Gerçek TV, Genç TV, Mavi Karadeniz, Tempo TV, Monolya TV, Düğün TV, Türkshow TV; Türkshop, M.ON, AS10.



Cumhuriyet gazetesinde de konuya ilişkin şu habere yer verildi:



Türksat'ın Samanyolu grubuyla anlaştığını belirten Çoban, "Türksat bizim kurduğumuz paket yayın sistemini gerekçesiz kapatarak gaspediyor" dedi.



Türksat'tan birkaç gün önce yapılan yazılı açıklamada, "13 Haziran 2008 tarihinde uzaya gönderilerek 42 derece Doğu yörüngede başarıyla hizmet vermekte olan Türksat 3A uydusu üzerinden 27 Ekim 2008 tarihinde Ankara ve İstanbul'da başlatılan paket yayın sistemi Mart 2009 tarihinden itibaren Almanya'da da hizmete girecek" denilmişti.



Açıklamada ayrıca şu ifadelere de yer verilmişti: "Yatırımlarına aralıksız devam eden TÜRKSAT A.Ş., uydu yayıncılığına önemli bir kalite artışı sağlayan Up-link merkezlerine Mart 2009 tarihinde Almanya'yı da ekleyecek. Son teknoloji cihazlarla ve tam yedekli kurulmakta olan Almanya Up-link merkezinden, Almanya'daki Hayat TV, Dem TV, Yol TV ile diğer TV kanalları da Mart 2009 tarihinden itibaren uydu yayınlarına en yüksek kalitede devam edebilecekler."



Kavga su yüzüne çıktı



Bu gelişmenin ardından Almanya'da paket yayın yapan Türkvizyon Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Özalp Çoban'ın yaptığı açıklama bu konuda bir süredir gerginlik yaşandığını ortaya çıkardı. Çoban, yaptığı açıklamada "Türksat Almanya'da paket yayın sistemi kurmuyor, bizim kurduğumuz paket yayın sistemini yani Türkvizyon Platformunu gerekçesiz kapatarak gaspediyor. Almanya'da Türksat'ın kurum olarak böyle bir platformu kurması mümkün değil bunu ancak buradaki bir kurumla yapması gerekiyor" dedi. Çoban, "Aldığımız bilgiler Türksat'ın bu konuda Frankfurt'ta faal olan Samanyolu grubuyla anlaştığı yönündedir. Samanyolu grubunun platform kurmak için Amerika'dan cihazlar aldığı bilinmektedir" diye konuştu.



Çoban şunları söyledi: "Bu sistemi Almanya'da ilk kuran Türkvizyon platformudur. Türksat'ta devrim niteliği taşıyan bu paket yayın sisteminin ilk kurucusu da Türkvizyon Platformudur. Biz 3 yıl önce yıllarca boş kalmış Türksat 2A uydusunun 15. Transponderini kiralayarak bu sistemi hayata geçirdik. Bugüne kadar Türksat'a 5 Milyon Doların üzerinde kaynak sağladık. Platformumuzdan 16 Tv kanalı uzun zamandır yayın yapmaktadır. Tek kuruş borcumuz olmamasına ve sözleşmemizde 2 yıl sözleşmeyi uzatma opsiyonumuz olmasına rağmen bu hakkımız keyfi ve gerekçesiz bir şekilde elimizden alınıyor, büyük uğraşlarla ve yatırımlarla kurduğumuz platformumuz kapatılıyor. Yani 16 tv kanalı ve kurumumuz göz göre göre zarara uğratılıyor, iflasa sürükleniyor."



Yanıt aranan sorular



Çoban tüm girişimlerinin yanıtsız bırakıldığını belirterek şöyle devam etti: "Platformumuzda yayın yapan kanallar arasında Türksat'ın yaptığı açıklamada adı geçen Yol TV, Dem Tv, Hayat Tv ve bizim kurduğumuz Türkshow, Düğün Tv gibi kanallar yer alıyor. Türksat bu açıklamayı vicdanen rahatsız olduğundan yapmıştır. Sözüm ona 'biz bu kanalları mağdur etmeyeceğiz yeni platformdan yer vereceğiz' demektedirler. Kabahatlerini gizlemeye çalışırken suçlarını kendileri ortaya koymuşlardır. Ayrıca Türkvizyon platformunda bulunan Gerçek TV'nin sahibi Ali Tarakçı'nın açıklamasına göre, bizzat Türksat yetkileri açıkça 'Biz Frankfurt'ta Samanyolu Grubu'yla anlaştık bundan sonra Avrupa çıkışlı kanalların tümü bu grubun altından çıkacaktır' diye açıklama yapmışlardır."



Türksat'ın bu konuda açıklama yapması gereken hususlar olduğunu belirten Çoban şu soruların da yanıtlanmasını istedi:



Hangi paralarla kuruluyor?



"-Neden 'gelin bu platformu Türksat'a devredelim' dediğimiz halde, var olan sistem kapatılıyor ve yeni bir sistem büyük masraflarla kurulmaya çalışılıyor? Yaklaşık 15 milyon Euroluk bir yatırım yokedilirken, Türksat yeni Uplink sistemini hangi paralarla kuruyor?



-Neden kanalların oturmuş sistemi, frekansı dolayısıyla seyircileri ellerinden alınıyor?



-Türksat Almanya'da platformu nerede ve kiminle birlikte kuruyor? Bu yatırımın finansmanı hangi kaynaktan aktarılıyor?



-Bu platform için Almanya'da yetkili mercilere başvurulmuş ve gerekli izinler alınmış mıdır?



-Türksat hangi kıstaslara göre varolan sözleşmeleri uzatmıyor veya opsiyona rağmen feshediyor?"



Çoban konuyu yargıya taşıyacaklarını da sözlerine ekledi