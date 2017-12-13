TÜRKONFED ve Londra Borsası arasında beş yıllık uzun dönemli işbirliği protokolü imzalandı

İstanbul, 13 Aralık (DHA) - TÜRKONFED ve Londra Borsası ELITE Program işbirliğiyle hazırlanan “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” araştırması Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda düzenlenen “Gong Töreni” kapsamında TÜRKONFED ve Londra Borsası arasında beş yıllık uzun dönemli işbirliği protokolü de imzalandı. Londra Borsası ELITE Program CEO’su Luca Peyrano ise, “Türkiye çok önemli ve büyük bir pazar. Türkiye’ye güvenimiz tamdır” dedi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, 2018 yılında ELITE Türkiye’yi kurup, kurumsallaşmasını sağlayarak doğrudan Türk şirketlerine hizmet vermeyi planladıklarını söyledi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Londra Borsası ELITE Program işbirliğiyle hazırlanan “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” araştırmasının uluslararası tanıtımı Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda düzenlenen Gong Töreni ile yapıldı. Londra Borsası’ndaki tanıtıma TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Londra Borsası ELITE Program CEO’su Luca Peyrano, TÜRKONFED Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel, Birleşik Krallık Ticaret Elçisi Lord Janvrin, TÜRKONFED yönetim kurulu başkan yardımcıları Süleyman Sönmez, Ali Avcı, Sefa Targıt, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Ekinci, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman, Türkiye Londra Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli, İngiltere İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, TÜRKONFED Genel Sekreteri Arda Batu, TÜSİAD Londra Bürosu Yöneticisi Dr. Hasan Turunç, Merkez Bankası Londra Temsilcisi Dr. Çiğdem Koğar ve İş Bankası İngiltere Genel Müdürü Engin Topaloğlu gibi Türk ve İngiliz kamu ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri katıldı. Törende TÜRKONFED ile Londra Borsası arasında beş yıllık uzun dönemli işbirliği protokolü de imzalandı.

Yapılan törende konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Londra Borsası’nın yenilikçi küçük ve orta ölçekli firmalara destek vermek amacıyla yürüttüğü ELITE programı ile işbirliklerinin birinci yılı olduğunu belirterek, “İşbirliğimiz kapsamında Türkiye’nin Yükselen Liderleri raporumuzu ve bu rapor içerisinde de kamuya açık verilere dayalı olarak son üç yılda sürekli yüksek büyüme gösteren ilk 100 şirketten oluşan ‘Türkiye’nin İlham Veren Şirketleri’ ile 69 şirketten oluşan ‘Türkiye’nin İlham Veren Bilişim Şirketleri’ listelerini hazırladık. İşbirliğimizin ilk somut ürünü olan raporumuzun uluslararası tanıtımını Londra Borsası’nda yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Raporumuz bize ülkemizin yurt dışı pazarlara açılacak, gelecek vaat eden çok sayıda işletmesi olduğunu gösterdi.

TÜRKONFED ve ELITE Program, Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturan bu işletmelerin büyümesine yardımcı olmak amacıyla işbirliğini geleceğe taşıyacak. Önümüzdeki sene ELITE Türkiye’yi kurup, kurumsallaşmasını sağlayarak doğrudan ülkemizdeki şirketlere hizmet vermeyi planlıyoruz. Bu program ile finansman ve bilgiye erişim karşısındaki engelleri kaldırmaya yardımcı olarak, Türkiye\'deki işletmelerin inovasyon yapmasını, sürdürülebilir büyümeyi yönlendirmesini ve hepimiz için fırsatlar yaratmasını sağlayacağız” dedi.

Londra Borsası ELITE Program CEO’su Luca Peyrano ise şunları söyledi: “Türkiye çok önemli ve büyük bir pazar. Gelecekte de hızlı büyüme gösterecek stratejik bir pazar olan Türkiye’deki işletmelerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Türkiye’ye güvenimiz tamdır. Hedefimiz ELITE Türkiye Programı’nın en etkin ELITE Programı olmasını sağlamaktır. TÜRKONFED ve ELITE bu anlamda işbirliğini geleceğe taşıma noktasında ortak bir kararlılık sergilemektedir. Türkiye’deki işletmelerin ELITE Türkiye Programı ile gelişmeleri ve uluslararası pazarlara açılmasına yardımcı olacağız.”