TÜRKONFED’in yeni başkanı Süleyman Sönmez oldu

Orhan Turan'ın TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesi nedeniyle TÜRKONFED Yönetim Kurulu Süleyman Sönmez’i yeni başkanı olarak seçti.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Orhan Turan'ın TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olması nedeniyle görevini bırakmasının ardından yeni başkanını seçti. TÜRKONFED'in Yönetim Kurulu Başkanı, 2015 yılından beri yürütme kurulu üyesi ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Süleyman Sönmez oldu.

İş dünyasında faaliyet gösteren 30 federasyon ve 286 derneğin çatı örgütü olan TÜRKONFED’de başkanlık değişimi yaşandı. 2018 yılında göreve gelen ve geçtiğimiz yıl ikinci kez başkanlığa seçilen Orhan Turan'ın TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesi nedeniyle görevini bırakmasının ardından aylık olağan toplantıda bir araya gelen TÜRKONFED Yönetim Kurulu, başkanlık görevine oy birliğiyle Süleyman Sönmez'i seçti.

Süleyman Sönmez kimdir?

Adana’da 1964 yılında doğan Süleyman Sönmez, ilk ve orta öğrenimini bu kentte tamamladı. Orta öğreniminin ardından, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İşletme Bölümü'nü bitirdi. Aile şirketleri olan Sönmez Tekstil'de iş yaşamına başlayan Sönmez, 1992 yılında Almanya'da kurduğu Sönmez Textil GMBH ile uluslararası alanda da iş hayatına devam etti. Aynı zamanda Süleyman Sönmez STS Group Yapı Sistemleri Ltd. Şti.'yi kurdu.

1999-2002 döneminde Adana Genç İş İnsanları Derneği (AGİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2000-2002 döneminde Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Başkan Vekilliği yapan Sönmez, 2011 yılında TÜRKONFED'in kurucu dernekleri arasında yer alan Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ADSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.

2013 yılında kuruluşunu gerçekleştirdiği Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu'nun (ÇUKUROVASİFED) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.



2013 yılında Adana Sanayi Odası (ADASO) Meclisi'ne giren Sönmez, aynı zamanda Güney Eğitim Vakfı, Adana Güçbirliği Vakfı, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Adana Kent Konseyi (Kurucu Üye) gibi birçok sivil toplum kuruluşunda da görev alıyor.