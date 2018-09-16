TÜRKONFED hükümeti “önce küçüğü düşün”meye çağırdı

İstanbul, 16 Eylül (DHA) - Finansal dalgalanmaların arttığı dönemlerde öncelikle KOBİ’lerin etkilendiğini hatırlatan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Bu işletmelerimizin nakit ve finansman ihtiyacı için, Avrupa Birliği’nin KOBİ Politikaları Sözleşmesi içerisinde yer alan ‘Önce küçüğü düşün’ ilkesi çerçevesinde önlem alınması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

TÜRKONFED Başkanı Turan, reel sektörün yaşadığı sıkıntılara çözümün Avrupa Birliği’nin KOBİ Politikaları Sözleşmesi içerisinde yer alan “Önce Küçüğü Düşün” ilkesinin hayata geçirilmesiyle rahatlayacağını vurguladı. KOBİ’lerin ve Anadolu iş dünyasının nakit sıkışıklığı ve tahsilat sorunları için ciddi finansmana ihtiyaç duyduğunu söyleyen Turan, “Ekonomimizin can damarı KOBİ’lerimizi, finansal dalgalanmaların ve belirsizliklerin arttığı dönemlerde pozitif ayrımcılık ilkesiyle gözetmek hepimizin sorumluluğudur. KOBİ’lerimiz büyürse, ülkemiz büyüyor. Ekonomide kalkınma odaklı bir model yaratmak, yüksek katma değerli üretim ve ihracatımızı artırmak istiyorsak; KOBİ’lerimizin rekabet gücünü artıran önlemleri almak zorundayız” dedi.

Finansal piyasalarda dalgalanmaların arttığı dönemlerde, özellikle ve öncelikle KOBİ’lerin etkilendiğinin altını çizen TÜRKONFED Başkanı Turan, şunları söyledi: “Diğer ülkelerle rekabetçiliğin korunabilmesi adına da KOBİ’lerimizin AB ve diğer gelişmekte olan ülkelerle benzer şartlara getirilmesi kritik bir noktadır” dedi ve politika önerilerini şöyle özetledi:

- Ticari alacak sigortasına ilişkin devlet destekli sistem fiilen de işler hale getirilmeli; sigorta şirketlerinin KOBİ’lere önyargılı bakış açısının değiştirilmesi için sigorta şirketlerine yönelik teşvik edici önlemler geliştirilmelidir.

- Ekonomilerin KOBİ düzeyinde yarıştıkları bir dönemde, ödeme gecikmelerinin diğer ülkelere göre uzun olması, Türkiye KOBİ’lerinin rekabetçiliğini olumsuz etkilemektedir. Türkiye’de 60 gün olan ödeme süresi, AB’de olduğu gibi 30 güne düşürülmelidir.

- Kanunun pratik bir şekilde uygulanabilmesi için, benzer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de süreci KOBİ’lerin lehine döndürecek farklı mekanizmalar oluşturulmalıdır.

“Tüm bu uygulamalar, KOBİ’lerin finansal yapılarını güçlendirecek ve piyasada güven ortamını artırarak, risk primi ile finansal dalgalanmaların boyutunun azalmasına katkı sağlayacaktır” diyen TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, hükümetin ve ilgili bakanlıkların desteğiyle bu önlemlerin hızlıca hayata geçirilebileceğine inandığını belirtti.

Turan, 20 Eylül’de açıklanacak Orta Vadeli Program’ın (OVP) da KOBİ odaklı politikalar içermesi gerektiğini vurguladı. (Foroğraflı)