TÜRKONFED heyeti, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir araya geldi

İstanbul, 24 Şubat (DHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kamu ve özel sektör temsilcileri ile işbirliği, yatırım ve destek fırsatlarını görüşen Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) heyeti, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ile bir araya geldi.

TÜRKONFED, İstanbul Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (İSİFED), Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) ve Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti İşadamları Dostluk ve Dayanışma Derneği (TÜÇİAD) işbirliğiyle gerçekleştirilen Kıbrıs Ticari Heyet\'inin, kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir araya geldiği ziyarette yatırım ve destek fırsatları görüşüldü.

TÜRKONFED heyeti, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami tarafından da kabul edilirken heyette, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, İSİFED Başkanı Muammer Ömeroğlu, Kıbrıs İŞAD Başkanı Dengiz Kürşat ile TÜÇİAD Başkanı Kemal Kocak öncülüğünde yönetim kurulu üyeleri ve iş insanları yer aldı.

Akıncı: Yeni bir gelecek için Kıbrıs Rum tarafında paylaşımcı bir anlayış doğmalı

Kadooğlu başkanlığındaki TÜRKONFED heyetini kabul eden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görüşmede yeni bir gelecek için Kıbrıs Rum tarafında paylaşımcı yeni bir anlayışın doğması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs Türk tarafı Kıbrıs’ta eşit, adil ve tüm tarafların kazançlı çıkacağı yeni bir gelecek için yapıcı tutumunu devam ettirmektedir. Bu yöndeki kararlılığımızı, haklarımızdan vazgeçmeden sürdüreceğiz. Kıbrıs Rum tarafı, uzlaşma yerine tek taraflı girişimleri sürdürerek, Doğu Akdeniz’de gerginlik ortamı yaratılmasına neden olmaktadır. Artık Kıbrıs Rum tarafında yetki, güç ve doğal zenginlikleri Kıbrıs Türk tarafı ile paylaşmaya dönük yeni bir anlayışın doğması gerekiyor” dedi.

KKTC Başbakanı Erhürman ise, TÜRKONFED heyetini kabul ettiği görüşmede, “Çoğu zaman birçok konumuzu Kıbrıs sorununun çözümüne endeksledik ve birçok konuda zaman kaybettik. Ülkemizin ve halkımızın kalkınmasıyla ilgili çabalarımızı sürdüreceğiz. Ekonomiyi merkeze aldığımız bir dönem” diye konuştu.

Kadooğlu: Kıbrıs sorunu, sadece Kıbrıslıların sorunu değildir

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile gerçekleştirilen ortak toplantıda konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, seçimler sonrası adada iki toplumun adil ve eşit temsil edildiği bir modelle birleşme için masaya dönülmesini arzu ettiklerini söyledi. Kıbrıs’taki çözüm sürecinin başarısının sadece Kıbrıslıların değil, bölgemizin ve AB’nin de sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınması kadar, istikrarı açısından da önemli bulduklarını ileten Kadooğlu, şöyle konuştu: “Bu noktada Avrupa ile entegrasyonun derinleşmesi, Türk iş dünyası tarafından da desteklenmektedir. Kıbrıs’ta adil ve iki toplumun eşit temsil edildiği bir birleşme gerçekleştirilmelidir. Bu husus, AB-Türkiye üyelik müzakerelerinin yanı sıra Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestleşmesi dahil olmak üzere ülkemizin AB’ye entegrasyonu, dolayısıyla Akdeniz ve daha geniş bir bölge ile Avrupa’nın güvenliği ve refahı için de anahtar olacaktır. KKTC bugüne kadar hep uzlaşmaya açık taraf olarak sorunu çözme noktasında ortak iradesini göstermiştir. Şimdi Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin ve ilgili ülkelerin, yeniden çözüm masasına dönülmesi noktasında aynı iradeyi ortaya koyma zamanıdır.”

Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz rezervlerinin keşfedilmesiyle birlikte yaşanan anlaşmazlığa ilişkin olarak Kadooğlu, “Bu durum gerek bölge aktörlerinin gerekse bölge dışı aktörlerin Doğu Akdeniz’in taşıdığı potansiyelden faydalanmak için bölgeye yoğun ilgi göstermesine neden oldu. Ancak Kıbrıs’ın güneyindeki gazın, sıvı doğalgaz (LNG) halinde Avrupa’ya pazarlanması maliyeti çok yükseklere tırmanıyor. Bu durum Kıbrıs’tan Avrupa’ya doğalgaz naklinin en kârlı ve kazançlı seçeneğinin, Türkiye’den geçecek gaz boru hatları olduğu gerçeğini bariz biçimde ortaya çıkarıyor. Türkiye ve KKTC arasındaki Münhasir Ekonomik Bölge Anlaşması’nın, çevre ülkeleri de içine alacak şekilde belirlenecek stratejilerle genişletilmesi gerekmektedir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) arama çalışmalarında daha etkin olabilmesi için teknik kabiliyetinin de artırılması çok önemli” dedi.

Kürşat: Amacımız Kıbrıs’a nitelikli yatırım çekmek

Ziyaretin KKTC’ye özellikle eğitim, sağlık, turizm ve gayrimenkul alanlarına yatırım çekmek için çok verimli geçtiğini söyleyen Kıbrıs İŞAD Başkanı Dengiz Kürşat ise, “Türk ve Kıbrıs iş insanları olarak işbirliği ortamı yaratmak, ortaklıklar kurmak ve iş kapasitelerimizi artırmak için konfederasyonumuz TÜRKONFED ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Misafirlerimiz arasında farklı sektörlerde faaliyet gösteren birbirinden değerli iş insanları ile Kıbrıs’a yapılacak yatırımlarla, ekonomimize katkı sağlamamak en önemli amacımız” diye konuştu.

TÜRKONFED Hakkında: Çatısı altında 28 federasyon ve 221 dernek üzerinden 24 bin iş insanı ve 40 bine yakın şirket yer alan TÜRKONFED, üye tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83\'ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. TÜRKONFED, Avrupalı KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden Avrupa Esnaf, Sanatkâr ve KOBİ Birliği (UEAPME) üyesidir.