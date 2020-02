TÜRKONFED: Hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulmalı

Ayşegül Acar / İstanbul, 6 Temmuz (DHA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), son dönemde özellikle çocuğa yönelik artan şiddet ve istismara ilişkin acil aksiyon alınıp, hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sisteminin kurulması çağrısı yaptı.

TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu Başkanı Nur Ger, son dönemde özellikle çocuğa yönelik artan şiddet ve istismara ilişkin acil aksiyon alıp, hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sisteminin kurulması gerektiğini vurguladı ve \"Art arda haberlerini kahrolarak aldığımız Eylül, Leyla hepimizin çocuklarıydı. TÜRKONFED İDK olarak, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismarı en sert şekilde kınıyor, tüm suçluların en kısa sürede adalete hesap vermelerini temenni ediyoruz\" dedi.

Nur Ger, TÜRKONFED İDK\'nın çözüm önerilerini de şöyle sıraladı:

- Çocukların istismardan korunması için önleyici ve koruyucu bir yaklaşıma sahip, odağına çocuğu alan, hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulması adına acilen bir tasarı hazırlanmalıdır.

- Kurulacak Çocuk Koruma Sistemi, bağımsız bir izleme mekanizması ile mutlaka denetlenmelidir.

- İstismarın oluşmasına zemin sunabilecek her faktörle mücadele başlatılmalıdır.

- Çocukların büyüme, yaşama, eğitim, sağlık ve korunma hakları öncelikli ve merkezde kılınmalı; aileler ve toplum çocuk hakları ve istismarı konusunda hızla farkındalığa kavuşturulmalıdır.

- 18 yaşın altındaki herkesin çocuk olduğundan hareketle, istismarın koşularını hazırlayan her alana yeniden bakılmalıdır.

- Bu kapsamda çocukların evlendirilmesine olanak sağlayan yasal düzenlemeler ve MEB yönetmelikleri de dahil olmak üzere yasal her açık gözden geçirilmeli.

- İstismar yaşamış çocuklar koruma altına alınmalı, bedensel ve ruhsal güvenlikleri sağlanmalı, sınırsız psikolojik/psikiyatrik destek verilmeli.

- Yargılama süreçlerinde tümüyle çocuğu koruyacak ve başta çocuğunki olmak üzere toplumun da adalet duygusunu zedelemeyecek şekilde, hızlı bir yargı sürecine geçiş yapılmalıdır. (Fotoğraflı)