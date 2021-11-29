TÜRKONFED: Ekonomi yönetiminde anlayış değişikliğine ihtiyaç var; demokratik reformların gerçekleştirilmesiyle istikrar sağlanacaktır

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), ekonomideki bozulmalara ve artan döviz kurlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Ekonomi yönetimi anlayışında değişikliğe ihtiyacımız var" başlıklı açıklamada kur istikrarının, ekonominin sağlıklı işleyişi ve refah üretebilmesi için temel unsur olduğu ifade edildi. Açıklamada kurlardaki istikrarsızlığın fiyat oluşumuna imkan vermediği ifade edilerek "Üretim, iç piyasadaki alışveriş ve dış ticaret durma noktasına gelmiştir. Mali kesimdeki işlemler beklemeye geçmiştir" dendi.

Yapılan açıklamada ayrıca "demokratik reformların gerçekleştirilmesi ile güven ve istikrarın yeniden sağlanacağını düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.

TÜRKONFED'den yapılan açıklamada, reel ve mali sektördeki söz konusu aksamaların istihdam ve yatırımları olumsuz etkileyeceğini ve gelir dağılımında ciddi bozulmalar yaratacağını aktarıldı.

"Kurumların bağımsızlığını yeniden tesis ederek öngörülebilir bir ekonomi politikasının hayata geçirilmesini talep ediyoruz"

Kurum tarafından yapılan açıklamada "Ekonomi biliminin gerekliliklerine uygun piyasa yönetimi anlayışının benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz." denerek şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin, piyasa dinamikleri dışında, geçmişte denenen ve başarısız sonuçlar alınan yöntemlerle kaybedecek zamanının olmadığını düşünüyoruz

2001 krizi sonrası uygulanan politikaların çok başarılı olduğunu ve bunun sonucunda 2002-2013 yılları arasında GSYH’mızın 12 bin 500 dolara kadar çıkarak, ülkemizin Orta Gelir Tuzağı’nı aşma noktasına gelmiş olduğunu anımsarsak, yapılması gerekenler çok açıktır.

Merkez Bankası başta olmak üzere kurumlarımızın bağımsızlığını yeniden tesis edecek hukuki düzenlemelerin yapılmasını, adil, şeffaf, hesap verebilir ve liyakat esaslı bir anlayış ile direnci artırılmış, öngörülebilir bir ekonomi politikasının hiç vakit kaybetmeden hayata geçirilmesini talep ediyoruz."

"Demokratik reformların gerçekleştirilmesi ile güven ve istikrarın yeniden sağlanacağını düşünüyoruz"

Ülkemizin krizden çıkış yolculuğunda üretim ekonomisi temelli, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devletini güçlendirmesi, güçler ayrılığını, denge ve denetleme mekanizmalarını yerli yerine oturtması, yargının tam bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü tesis etmesi, demokratik reformların gerçekleştirilmesi ile güven ve istikrarın yeniden sağlanacağını düşünüyoruz. Ülkemizin ekonomik, hukuk ve demokratik reformları gerçekleştirerek yazacağı yeni hikâyede çözümün bir parçası olmaya hazırız.

Memleketine ve topluma güvenen iş insanları olarak sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.