TÜRKONFED'den doğalgaz zammına tepki: Ülkemizin amansız mücadele verdiği enflasyona olumsuz etkisi kaçınılmaz

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), yaptığı yazılı açıklamada sanayiye yapılan yüzde 48,4'lük doğalgaz zammını eleştirdi. Yapılan açıklamada "Endişe ile takip etmekte olduğumuz bu durumun satış fiyatlarına ve buna bağlı olarak ülkemizin amansız mücadele verdiği enflasyona olumsuz etkisi kaçınılmazdır" denildi.

Kasım itibarıyla sanayiye yapılan yüzde 48,4’lük doğalgaz zammına bir tepki de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nden (TÜGİAD) sonra Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’ndan (TÜRKONFED) geldi.

"Büyük zorluk oluşturmakta"

TÜRKONFED’den yapılan yazılı açıklamada, son doğalgaz zammının üretim maliyetlerini, ihracatı ve enflasyonu olumsuz etkileyeceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Özellikle doğalgazda yaşanan son fiyat artışının sadece sanayi ve elektrik üretim odaklı olması, Türk sanayisi ve KOBİ’lerinin omuzlarına ilave yük bindirmekte, halihazırda yaşanmakta olan ham madde tedariki, emtia artışları ve navlun krizi ile beraber ele alındığında büyük zorluk oluşturmaktadır” denildi.

TÜRKONFED, “İşletmelerimizin üzerindeki enerji maliyeti baskısı azaltılmalı” talebinde bulundu.

"Enflasyona olumsuz etkisi kaçınılmaz"

Konfederasyon, işletmelerin maliyetinin yükselmesiyle birlikte satış fiyatlarının da artacağına vurgu yaptı.

Bu durum açıklamada şu ifadelerle yer aldı: “TÜRKONFED olarak bir süredir öngördüğümüz ve kamuoyunda dile getirdiğimiz fiyat artışları, işletmelerin maliyetlerini yükseltmektedir. Endişe ile takip etmekte olduğumuz bu durumun satış fiyatlarına ve buna bağlı olarak ülkemizin amansız mücadele verdiği enflasyona olumsuz etkisi kaçınılmazdır.”

"KOBİ'lerin geleceğine yönelik çalışmaları hızla sürdürüyoruz"

Diğer taraftan Türk sanayisinin, verimli enerji kullanımını ne kadar artırabilir ise gelecekteki fiyat dalgalanmalarından da o oranda daha az etkileneceğinin vurgulandığı açıklamaya şöyle devam edildi:

“TÜRKONFED olarak iklim değişikliği ile mücadele noktasında da son derece gerekli bir adım olan enerji verimliliğini önemsiyor, Yeşil Dönüşüm Komisyonumuz ile özellikle KOBİ'lerin geleceğine yönelik çalışmaları hızla sürdürüyoruz.

Bu mücadelede elimizdeki en önemli iki fırsatın enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Çünkü enerji verimliliği ile sağlanacak her tasarruf, ihtiyacımız olan enerjinin yenilenebilir şekilde ve ücretsiz tedariki anlamı taşımaktadır.”