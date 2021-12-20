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Ekonomi

TÜRKONFED Başkanı Turan'dan kur değerlendirmesi: İş dünyası 2022 bütçesini halen yapamıyor

20 Aralık 2021 13:22

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan iş dünyasının 2022 bütçesi yapmakta zorlandığını söyledi.

Bloomberg HT yayınına katılan Turan, “Kur yükselişi hemen hemen tüm sektörleri ilgilendiriyor. Hammadde fiyat artışları ve arz sıkıntısı da söz konusu. Yıl sonuna geldik ama iş dünyası halen 2022 bütçesi yapamıyor. Faiz kur enflasyon sarmalına takılı kaldığımız süre boyunca bu öyle devam edecek. Bu olanları, üretim ve yatırımda iştahsızlığın başlangıcı olarak görüyorum” dedi.

TÜRKONFEDOrhan Turankurbütçeiş dünyası
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