TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Mehmet Gün: Biden’e kızacağınıza siyaseti müdahale tehlikesine kapatın

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve avukat Mehmet Gün, ABD Başkan Adayı Joe Biden’ın Türkiye’ye yönelik sözlerinin 7 ay sonra gündeme alınmasını değerlendirdi. Gün, “Biden’e kızacağınıza siyaseti müdahale tehlikesine kapatın” görüşünü savundu.

Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda Gün, “Cumhurbaşkanı adaylarına yapılan bağışlar için getirilmiş olan nispeten etkili kayıt ve denetim sistemi diğer adaylar için söz konusu değildir. Örneğin bir partinin belediye başkan adayı, partisinin ayıracağı (resmi, kayıtlı) mali kaynaklara ilaveten her ikisi de kayda tabi olmayan kendi servetini ve destekçilerinin sağlayacağı mali kaynakları kullanarak seçim kampanyasını yürütür. Bu tabloda sadece partiden resmen gelen kaynakların kaydının tutulması zorunlu olmaktadır. Adayın kendi cebinden ve destekçilerinden alarak yaptığı harcamalar ise kayıt dışında kalmaktadır. Dolayısıyla siyasi faaliyetler için gerçekte yapılan harcamalar resmi kayıtlarda görünenden kat kat fazla olabilmektedir. Sonuçta fikri ve yeteneği olanlar değil kaybedebilecek serveti ve imkânları olanlar siyasete girebilmektedir." yorumunu yaptı.

Gün, "Ana akım medyanın iktidarı destekleyen iş insanlarının kontrolüne girmesi üzerine kamuoyunun önemli bir kısmının ABD kaynaklı sosyal medyaya yönelmiş olduğu günümüz şartlarında para ve sosyal medya gücünün ülkemizde yapılacak seçimlerde son derece etkili olabileceğini siyasilerimiz öngörmüyor olabilir mi?" diye sordu.

Gün, "Amerikalılar bile, Rusya’nın dolaylı yollardan mali kaynak ve sosyal medya desteği sağlayarak son başkan seçimlerine etkili olmuş olabileceğini tartışırken sosyal medyası, iletişimi ve ekonomisi büyük oranda ABD’ye ve ABD merkezli firmaların kontrolündeki sosyal medya mecralarına bağımlı olan Türkiye’de siyasiler neye güvenerek “Asla, müdahale edemezsiniz!” diyebiliyorlar, acaba?" düşüncesini dile getirdi.

Gün, "Siyasette kayıt dışılığı ve yasadışı finansmanı önlemeye yeterli bir sistem kurmamış, onca eleştiriye rağmen bir siyasi etik yasası çıkarmamış olan siyasilerin beylik sözlerle çıkışmaları Ortadoğu kültürüne özgü içi boş bir böbürlenmeden ibaret değil midir?" ifadesini kullandı.

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